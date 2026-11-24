Президент США Дональд Трамп вручил экс-мэру Нью-Йорка и своему бывшему адвокату Руди Джуиани президентскую медаль Свободы — высшую гражданскую награду страны. Об этом сообщает The Hill. Ранее Джулиани возглавлял юридическую команду Трампа, оспаривавшую результаты президентских выборов 2020 года. Из-за ложных утверждений о выборах Джулиани был лишен права заниматься адвокатской практикой в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Представитель Белого дома, комментируя вручение медали Джулиани, назвал его «его одним из величайших руководителей в истории Нью-Йорка, посвятившим свою жизнь служению другим людям». Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс охарактеризовала Джулиани как «преданного своему делу государственного служащего, чье решительное руководство оказало долгосрочное влияние на Нью-Йорк и всю наше страну». Она подчеркнула:

«Президент Трамп с гордостью наградит мэра Джулиани — Мэра Америки — президентской медалью Свободы за его многолетнее служение американскому народу».

Сам Джулиани отметил:

«Все награды и признание, которые я получил на госслужбе, стали результатом того, что я следовал совету моего руководителя Рональда Рейгана, который говорил: “Нет предела тому, что человек может сделать и каких высот достичь, если ему неважно, кому достанутся заслуги”».

Руди Джулиани получил широкую известность после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда он занимал должность мэра Нью-Йорка и из-за своих решительных действий на этом посту получил прозвище «Мэра Америки». Будучи градоначальником, он особенно запомнился жесткой борьбой с организованной преступностью.

В 2008 году Джулиани пытался стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, однако затем вышел из гонки и поддержал ныне покойного сенатора Джона Маккейна. В 2016 году он активно поддерживал первую президентскую кампанию Трампа, а спустя четыре года возглавил юридическую команду Трампа, которая занималась оспариванием результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден.

Из-за своих заявлений о фальсификациях на выборах Джулиани проходил по нескольким делам о клевете. Кроме того, из-за ложных утверждений о выборах он был лишен права заниматься адвокатской деятельностью в Нью-Йорке и Вашингтоне. В ноябре 2025 года Трамп президентским указом помиловал Джулиани и других своих союзников, причастных к попыткам отменить результаты выборов 2020 года.