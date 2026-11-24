Владимир Путин велел правительству до конца 2026 года принять программу строительства центров обработки данных (ЦОД) в регионах, где развита добыча угля. В первую очередь речь идёт о Кузбассе и Якутии. Это поручение вошло в перечень, который Кремль опубликовал по итогам поездки президента во Владивосток 2–3 сентября.

В документе говорится:

«Утвердить до конца 2026 года программу строительства центров обработки данных в субъектах Российской Федерации, в которых развита добыча угля… и обеспечить реализацию этой программы».

Первый отчёт о выполнении кабмин должен представить до 15 января 2027 года, а затем отчитываться раз в год.

Кроме того, на развитие Дальнего Востока правительство должно направлять средства в размере половины поступлений от налога на прибыль по соглашению о разделе продукции «Сахалин-2». К 1 февраля 2027 года правительство вместе с ЦБ и профильной комиссией Госсовета подготовит поправки, чтобы привлекать иностранный капитал через Восточную биржу. Власти также рассмотрят специальную субсидию авиакомпаниям на поддержание лётной годности российской авиатехники, которую они закупают.

Для покрытия прогнозируемого спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке Путин потребовал создать в Приморье системы накопления энергии мощностью 250 МВт не позднее 2028 года. Также поручено построить пять ГЭС в Амурской области, Бурятии, Якутии и Хабаровском крае. Помимо этого, правительство должно поддержать разработчиков и производителей лёгких и сверхлёгких воздушных судов и в том числе помочь им с сертификацией.

Российская угольная отрасль сейчас находится в кризисе. По данным Росстата, за январь–август 2026 года сальдированный убыток угольных компаний составил 178,6 млрд рублей, убыточными оказались почти две трети из них. К августу в Кузбассе не работали 20 из 93 шахт и разрезов. «Якутуглю», который ещё год назад считался устойчивым, кредиторы пригрозили банкротством.