В 2026 году кредиторы одного из крупнейших угледобывающих предприятий Якутии, АО ХК «Якутуголь», входящего в группу «Мечел», как минимум восемь раз уведомляли о намерении обратиться в суд с заявлениями о его банкротстве, подсчитал The Insider, изучив публикации в государственном реестре «Федресурс». За 2025 год чистые активы компании сократились почти на 23 млрд рублей и ушли в минус, а выручка упала более чем вдвое. Еще летом прошлого года «Якутуголь» считался относительно устойчивым на фоне кризиса российской угольной промышленности — благодаря принадлежности к крупному металлургическому холдингу. Теперь финансовые проблемы затронули и его.

Согласно официальному реестру «Федресурс», первое из обнаруженных в 2026 году предупреждений было опубликовано в начале мая сервисным центром «УЗТМ-КАРТЭКС». Затем аналогичные уведомления появились: в конце июля — от Виталия Завражина, в конце августа — от компании «СТК-Комплектация» и 26 августа — от производителя горного оборудования «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова».

Осенью предупреждения продолжились. О намерении добиваться банкротства «Якутугля» 2 октября сообщило московское ООО «Стройкомпозит-Н», 12 октября повторное уведомление разместил «ИЗ-КАРТЭКС», а 23 октября — екатеринбургское ООО «УНХ». Последняя публикация датирована 20 ноября, ее разместило ООО «Юридическая сила». За семь месяцев в реестре появились восемь предупреждений от семи разных лиц.

Масштаб финансовых проблем «Якутугля» занчительно превышает суммы отдельных требований кредиторов. Согласно бухгалтерской отчетности, выручка предприятия в 2025 году сократилась с 31,5 млрд до 14,1 млрд рублей, или на 55,2%. Чистый убыток увеличился с 9,97 млрд до 22,84 млрд рублей. Стоимость чистых активов упала с 4,75 млрд до отрицательных 18,11 млрд рублей. За год показатель ухудшился на 22,85 млрд рублей.

Одновременно резко увеличилось количество судебных разбирательств с участием предприятия. Согласно отчету, изученному The Insider, в 2024 году «Якутуголь» выступал ответчиком в 78 арбитражных делах на общую сумму 484,7 млн рублей. В 2025 году количество таких дел выросло до 191, а сумма требований достигла 6,1 млрд рублей. За неполный 2026 год компания уже стала ответчиком в 225 делах на 2 млрд рублей. Число судебных дел против предприятия по сравнению с позапрошлым годом увеличилось почти втрое. На рассмотрении остаются 77 дел на 796,5 млн рублей, еще пять дел на 152 млн рублей находятся в апелляции.

Кризис добрался до относительно устойчивых компаний

Финансовые проблемы «Якутугля» развиваются на фоне затяжного кризиса всей российской угольной промышленности. Еще летом прошлого года «Якутуголь» и «Воркутауголь» относились к компаниям с большим запасом прочности. В отличие от многих предприятий Кузбасса, они входят в металлургические холдинги, «Мечел» и «Северсталь» соответственно.

К 2026 году кризис продолжился. Согласно данным Росстата, сальдированный убыток российских угольных компаний за январь–август 2026 года составил 178,6 млрд рублей. Прибыльные предприятия заработали 69,7 млрд рублей, тогда как убытки остальных достигли 248,3 млрд рублей. Доля убыточных компаний составила 63,3%. К августу в Кузбассе не работали 20 из 93 шахт и разрезов. Минэнерго прогнозирует убытки отрасли по итогам 2026 года на уровне 300–310 млрд рублей.

Одной из главных причин кризиса стала потеря европейского рынка после введения эмбарго на российский уголь в 2022 году. Переориентация экспорта на Китай не позволила полностью компенсировать потерю прежних покупателей. Дополнительным препятствием стали китайские импортные пошлины на российский уголь, от которых освобождены некоторые конкуренты России.

Проблемы «Якутугля» связаны и с финансовой политикой его владельцев. В годы высокой прибыльности предприятие использовалось для финансирования других структур «Мечела». Только в 2021 году компания перечислила материнской структуре 37,9 млрд рублей дивидендов и выдала еще 18,3 млрд рублей займов связанным компаниям. К концу 2023 года «Якутуголь» выступал поручителем по обязательствам других предприятий холдинга на 199,1 млрд рублей — почти 79% совокупного долга группы. В 2024 году предприятие продолжало держать на балансе около 15,7 млрд рублей фактически беспроцентных внутригрупповых займов, одновременно выплачивая 3,7 млрд рублей процентов по собственным кредитам.

Сам «Мечел», контролируемый миллиардером Игорем Зюзиным и его семьей, также испытывает финансовые трудности. Согласно финансовой отчетности холдинга, за первое полугодие 2026 года убыток, приходящийся на акционеров компании, составил 41,5 млрд рублей, а чистый долг достиг 289,6 млрд рублей. В 2025 году группа получила государственную поддержку в виде трехлетней рассрочки по налоговым и страховым платежам более чем на 13 млрд рублей.

Компания участвует в северном завозе — доставке топлива в труднодоступные районы Якутии, где от своевременных поставок зависит работа котельных. В июне 2026 года предприятие сообщало о начале поставок угля по рекам Амга, Вилюй, Алдан, Лена и Яна. Тогда руководство отмечало, что доставка топлива необходима для отопления жилых домов и предприятий в районах, куда уголь можно доставить только речным путем.

Позднее между «Якутуглем» и республиканским ГУП «ЖКХ РС(Я)» возник спор из-за задолженности за поставленный уголь. Предприятие оценивало ее почти в 489 млн рублей и предупреждало о сложностях с финансированием работы разрезов.