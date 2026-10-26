Россия выбыла из тройки крупнейших в мире экспортеров некоксующегося угля. Поставки сократились почти на 19% — BigMint

Россия опустилась с третьего на четвертое место среди крупнейших мировых поставщиков некоксующегося угля, следует из данных аналитической компании BigMint. За январь–сентябрь 2026 года российский экспорт в учитываемой агентством категории сократился на 18,6%, до 42,5 млн тонн. Это самое значительное падение среди крупнейших поставщиков. Россия уступила третье место ЮАР, которая увеличила отгрузки на 8%, до 52,1 млн тонн.

Как подсчитал The Insider на основе опубликованных показателей BigMint, в абсолютных значениях российские поставки сократились примерно на 9,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом мировой объем торговли некоксующимся углем, согласно тем же данным, уменьшился на 3,2%, до 602,5 млн тонн, то есть приблизительно на 19,9 млн тонн. На сокращение российского экспорта пришлось около 49% общего снижения мировой торговли в учитываемой BigMint категории. Доля России в этом сегменте сократилась с приблизительно 8,4 до 7,1%.

Крупнейшим экспортером осталась Индонезия, хотя ее поставки сократились на 10%, до 240,3 млн тонн. Второе место заняла Австралия, нарастившая экспорт на 2%, до 151,2 млн тонн. Наиболее значительный рост среди крупных поставщиков показала Монголия — на 73%, до 24 млн тонн.

Основные потери российского экспорта пришлись на Китай и Турцию. Поставки в Турцию сократились на 32%, до 15,7 млн тонн, в Китай — на 26%, до 15,1 млн тонн. Единственным крупным направлением, где российским компаниям удалось увеличить продажи в рассматриваемой статистике, стала Индия: экспорт вырос на 63%, до 9,6 млн тонн, превысив показатель за весь 2025 год, когда в эту страну поставили 7,4 млн тонн.

Опрошенные «Коммерсантом» аналитики связывают сокращение экспорта с ослаблением спроса на уголь для электростанций в Турции, высокими запасами топлива в Китае и конкуренцией с Монголией. Дополнительное давление на российских поставщиков оказывает стоимость железнодорожных перевозок, фрахта и страхования судов. На индийском рынке компаниям удалось увеличить продажи благодаря скидкам, однако подорожание логистики может снизить привлекательность угля для этой страны.

При этом показатели BigMint не следует распространять на весь российский угольный экспорт. По данным Kpler, морские поставки российского угля всех марок за январь–сентябрь, напротив, увеличились на 7,25%, до 135,86 млн тонн. Оценки охватывают разные категории продукции и основаны на разных методиках.

Почти две трети российских угольных компаний убыточны

Ухудшение положения российских поставщиков происходит на фоне затяжного финансового кризиса угольной промышленности. Согласно официальным данным Росстата, за январь–июль 2026 года сальдированный убыток угледобывающих компаний составил 178,2 млрд рублей. Прибыльные предприятия заработали 45 млрд рублей, тогда как совокупные убытки остальных достигли 223,2 млрд рублей. Убыточными оказались 64,5% компаний отрасли.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Кузбассе, крупнейшем угледобывающем регионе России. По данным регионального министерства угольной промышленности на август 2026 года, в области не работали 20 шахт и разрезов из 93, или около 22%. Численность работников угольной отрасли за год сократилась со 103 тысяч до 97,3 тысячи человек.

В Минэнерго при этом считают, что угольная промышленность прошла наиболее тяжелый этап кризиса. На днях замминистра энергетики Дмитрий Исламов сказал, что цены начали восстанавливаться, хотя ситуация остается напряженной. По оценке ведомства, убытки отрасли за весь 2026 год составят 300–310 млрд рублей.

Ранее The Insider писал, что Россия уступила Монголии второе место среди поставщиков угля в Китай: в августе Монголия экспортировала в КНР 9,81 млн тонн, а Россия — 9,2 млн тонн. Среди причин потери позиций эксперты называли китайские импортные пошлины на российский уголь в размере 3–6%, от которых освобождены основные конкуренты, и рост стоимости транспортировки.

В июне The Insider также рассказывал об исследовании GreenThinkTank, авторы которого пришли к выводу, что переориентация экспорта на Китай не компенсировала российским угольным компаниям потерю европейского рынка. По оценке исследователей, их совокупные финансовые потери за годы полномасштабной войны превысили 2,5 трлн рублей. Сохранение экспорта все сильнее зависит от государственных льгот, отсрочек по налогам и поддержки железнодорожных перевозок.