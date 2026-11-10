Дата-центры обяжут отключать «неприоритетных клиентов», чтобы зарезервировать 10% мощностей для государственных нужд

Операторов дата-центров хотят обязать отключать «неприоритетных клиентов», чтобы зарезервировать мощности для работы сервисов из белых списков. Об этом со ссылкой на источники пишут РБК и «Ведомости».

Инициативу предложили в Минцифры. Сейчас эти меры «находятся в проработке». Обсуждали их на заседании ведомства на прошлой неделе, которое посвятили недавнему указу о поддержке информационных ресурсов в России.

Указ, о котором идет речь, был подписан Владимиром Путиным 2 ноября. Он обязывает владельцев частных центров обработки данных (ЦОДов) зарезервировать 10% их мощностей на нужды государства: по решению специальной комиссии, они должны будут передать их госорганам в течение суток.

При этом если у оператора не будет свободных мощностей, то ему придется отключать имеющихся клиентов. Для этого компаниям хотят предложить заранее определить приоритетность заказчиков: те, у кого приоритет ниже, будут отключены в первую очередь.

Как отмечает РБК, подобное отключение клиентов будет считаться форс-мажором, однако это всё еще не означает безусловного освобождения оператора от ответственности.

Если дата-центры не передадут свои мощности в пользование государству по требованию, им может грозить введение временного управления. В Минцифры эту меру назвали временной, но как долго она будет действовать, неясно.

Дата-центры крупных российских компаний этой осенью стали целями атак украинских беспилотников. После этого Минцифры РФ представило новые рекомендации по защите от атак беспилотников для центров обработки данных: участники рынка оценили их как эффективные, но предупредили, что они могут повысить цены на услуги.