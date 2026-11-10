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Дата-центры обяжут отключать «неприоритетных клиентов», чтобы зарезервировать 10% мощностей для государственных нужд

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Операторов дата-центров хотят обязать отключать «неприоритетных клиентов», чтобы зарезервировать мощности для работы сервисов из белых списков. Об этом со ссылкой на источники пишут РБК и «Ведомости»

Инициативу предложили в Минцифры. Сейчас эти меры «находятся в проработке». Обсуждали их на заседании ведомства на прошлой неделе, которое посвятили недавнему указу о поддержке информационных ресурсов в России. 

Указ, о котором идет речь, был подписан Владимиром Путиным 2 ноября. Он обязывает владельцев частных центров обработки данных (ЦОДов) зарезервировать 10% их мощностей на нужды государства: по решению специальной комиссии, они должны будут передать их госорганам в течение суток. 

При этом если у оператора не будет свободных мощностей, то ему придется отключать имеющихся клиентов. Для этого компаниям хотят предложить заранее определить приоритетность заказчиков: те, у кого приоритет ниже, будут отключены в первую очередь. 

Как отмечает РБК, подобное отключение клиентов будет считаться форс-мажором, однако это всё еще не означает безусловного освобождения оператора от ответственности. 

Если дата-центры не передадут свои мощности в пользование государству по требованию, им может грозить введение временного управления. В Минцифры эту меру назвали временной, но как долго она будет действовать, неясно. 

Дата-центры крупных российских компаний этой осенью стали целями атак украинских беспилотников. После этого Минцифры РФ представило новые рекомендации по защите от атак беспилотников для центров обработки данных: участники рынка оценили их как эффективные, но предупредили, что они могут повысить цены на услуги. 

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Публикация:«Дата-центры обяжут отключать «неприоритетных клиентов», чтобы зарезервировать 10% мощностей для государственных нужд»

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