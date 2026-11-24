Правительство Венесуэлы опубликовало макроэкономическую программу, в которой впервые за много лет дало полную картину экономики и долга страны, пишет Reuters. В документе почти на 200 страниц совокупный госдолг оценён в $237,5 млрд. К концу 2025 года он составлял 242% ВВП. Отмечается, что документ может стать основой одной из крупнейших в истории реструктуризаций долга.

Власти ожидают, что за пять лет экономика вырастет больше чем вдвое и достигнет $200,9 млрд. Добыча нефти, главного источника доходов бюджета, по прогнозу будет расти на 9,1% в год и к 2036 году выйдет на 2,9 млн баррелей в сутки. Правительство также обещает принять «ясный и заслуживающий доверия» план реструктуризации, в котором будут участвовать все группы кредиторов.

В документе говорится:

«Государственный долг Венесуэлы находится в состоянии затяжного дефолта и неустойчив, что отражает ограничения, введённые финансовыми санкциями, снижение доходов от углеводородов и годы макроэкономических дисбалансов».

Еврооблигации страны составляют $110,1 млрд, из них $45,9 млрд приходится на просроченные проценты.

Как минимум $35 млрд нефинансовых обязательств госкомпании PDVSA правительство отнесло к долгу внутри госсектора. Это значит, внешним кредиторам причитается не вся заявленная сумма. Как эти требования учтут при реструктуризации, в документе не сказано.

В июне Financial Times сообщала, что Венесуэла раскроет госдолг почти в $240 млрд. Рынок тогда оценивал его в $150–200 млрд. Реструктуризация началась после того, как в январе американские военные захватили Николаса Мадуро. И. о. президента Делси Родригес рассчитывала договориться с кредиторами до конца года.