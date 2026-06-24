FT: Венесуэла раскроет госдолг почти в $240 млрд — это больше, чем полагал рынок

Венесуэла раскроет госдолг почти в $240 млрд — это значительно больше, чем считал рынок, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами Каракаса. Раскрытие данных кредиторам ожидается в ближайшие недели и станет частью крупнейшей в истории реструктуризации суверенного долга, которая началась после того, как США отстранили от власти Николаса Мадуро.

Прежние рыночные оценки долга колебались между $150 млрд и $200 млрд. Как отмечается, временный лидер страны Делси Родригес, возглавившая Венесуэлу после захвата Мадуро американцами, рассчитывает договориться с кредиторами до конца года, чтобы открыть стране дорогу на международные рынки капитала, которые были закрыты для нее почти десять лет.

Финансовым консультантом Каракаса выступает американский инвестбанк Centerview Partners — он подготовил план приведения долга к устойчивому уровню, который опубликуют в начале июля. Позже в этом месяце власти представят макроэкономический прогноз: размер экономики Венесуэлы оценят в $100 млрд против $370 млрд в 2012 году — последнем году правления предшественника Мадуро Уго Чавеса, — а отношение долга к ВВП превысит 200%.

В отличие от большинства крупных реструктуризаций, анализ устойчивости венесуэльского долга не готовил МВФ, пишет FT, — хотя технические консультации с фондом велись, и итоговый документ будет напоминать его шаблон. Облигации Венесуэлы торгуются на уровне около 55 центов за доллар против 33 центов до свержения Мадуро, хотя эти цены не учитывают годы невыплаченных процентов. Гособлигации и бумаги госкомпании PDVSA образуют наиболее проверенную часть долга — около $60 млрд плюс порядка $40 млрд процентов, накопленных после дефолта, и эта сумма растет на $5 млрд в год. Помимо этого, Венесуэла, по разным оценкам, должна $30–50 млрд нефтяным компаниям и торговым кредиторам, свыше $20 млрд — по судебным искам, $10–20 млрд — Китаю, около $6 млрд — России и $4 млрд — институтам развития.

Издание замечает, что по объему реструктуризация может превзойти дефолт Греции на $200 млрд в 2012 году и стать крупнейшей в истории из-за разнообразия венесуэльских долгов и многолетнего периода неплатежей. Портфельный управляющий Aegon Asset Management Джефф Гриллс считает, что переговоры с кредиторами могут не закончиться до конца 2026 года — по его словам, процесс, скорее всего, продлится до 2027 года.