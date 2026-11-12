Reuters: За неделю до захвата Мадуро Вэнс обсуждал продажу венесуэльской нефти с трейдером, чья компания затем получила выгодный контракт

За неделю до американского вторжения в Венесуэлу вице-президент США Джей Ди Вэнс, предположительно, обсуждал со своим давним другом и политическим спонсором Джоном Аддисоном, как быстро можно будет продать венесуэльскую нефть, если она перейдет под контроль США. Аддисон работает в крупной нефтетрейдинговой компании Vitol, которая вскоре после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро получила от американских властей право продавать нефть страны без конкурса.

По информации агентства, Вэнс и Аддисон могли встретиться 27 декабря 2025 года на элитном курорте Yellowstone Club в штате Монтана. Агентство Reuters изучило данные о полетах и установило, что в тот день частный самолет Аддисона и самолет вице-президента находились в одном аэропорту неподалеку от курорта.

Источник агентства утверждает, что во время встречи Вэнс интересовался, насколько быстро можно будет продать венесуэльскую нефть, если США получат контроль над ее поставками. Аддисон ответил, что его компания Vitol отлично подходит для такой задачи.

При этом и Аддисон, и офис Вэнса отрицают, что встреча состоялась.

3 января 2026 года американские военные провели операцию в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро. Уже 5 января министр энергетики США Крис Райт лично позвонил Аддисону и предложил его компании заняться продажей венесуэльской нефти. Факт разговора подтвердили и сам Аддисон, и министерство энергетики.

Примечательно, что Аддисон не руководил венесуэльским направлением Vitol и вообще специализировался на торговле американским бензином, а не сырой нефтью из Латинской Америки.

По словам Аддисона, министр обратился именно к нему потому, что ранее Вэнс рекомендовал его как человека, которому можно доверять. Американский чиновник подтвердил Reuters, что вице-президент действительно давал такую рекомендацию, но уточнил, что это произошло как минимум за год до январских событий.

В течение нескольких дней Vitol получила специальную лицензию на продажу венесуэльской нефти. Аналогичное разрешение выдали ее конкуренту Trafigura. Обе компании получили право торговать нефтью без обычного конкурса, который проводится при распределении крупных государственных контрактов. Администрация Дональда Трампа объяснила отказ от конкурса необходимостью действовать быстро, чтобы стабилизировать экономику Венесуэлы после захвата Мадуро.

Речь идет о потенциально огромной прибыли. По оценке профессора Техасского христианского университета Тома Сенга, компании могут зарабатывать от $3 до $3,5 на каждом проданном барреле венесуэльской нефти. С начала 2026 года страна экспортировала более 200 млн баррелей. Таким образом, доходы трейдеров от этих операций могут исчисляться сотнями миллионов долларов. Точные суммы неизвестны: компании не раскрывают условия контрактов, а Reuters не удалось независимо проверить их прибыль.

Аддисон не только давний знакомый Вэнса, но и один из крупных спонсоров его политической карьеры. В 2022 году он пожертвовал $300 тысяч на поддержку избрания Вэнса в Сенат США. В 2024 году Аддисон и его жена направили еще $7 млн политическим комитетам, из которых $5 млн пошли организации Make America Great Again, поддерживавшей Дональда Трампа.

Расследование Reuters вызвало новые вопросы у демократов в Конгрессе США. Их интересует, могли ли личные связи с руководством страны помочь Vitol получить прибыльный контракт и не располагали ли представители нефтяных компаний информацией о готовившемся вторжении.

Представитель демократов в комитете Палаты представителей по надзору Роберт Гарсия заявил, что предполагаемая встреча Вэнса с Аддисоном за неделю до захвата Мадуро заставляет выяснять, кто и когда узнал о планах американских властей.

Еще в январе Гарсия направил запросы руководству Vitol и Trafigura, потребовав объяснить обстоятельства получения лицензий. Обе компании заявили Reuters, что заранее ничего не знали о готовившейся военной операции.

Министерство энергетики США также отрицает, что Вэнс и Райт обсуждали продажу венесуэльской нефти. В ведомстве утверждают, что выбрали Vitol исключительно благодаря ее масштабам и возможностям на мировом энергетическом рынке.