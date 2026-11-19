Власти Венесуэлы и глава Пентагона Пит Хегсет подписали соглашение о военном сотрудничестве, сообщает Би-би-си. Связи двух стран в этой сфере возобновились меньше чем через год после того, как американские военные захватили в Каракасе Николаса Мадуро. Подробности договора пока не раскрываются.

По словам Хегсета, за неполные 12 месяцев Венесуэла превратилась из «самой агрессивной угрозы в регионе» в «послушного партнера по безопасности». Выступая в посольстве США в Каракасе, он напомнил о речи Мадуро годичной давности и заявил:

«Ровно год назад обвиняемый в наркотерроризме беглец Николас Мадуро стоял на сцене недалеко отсюда и насмешливо кричал: „Приходите и возьмите меня!“ Что ж, мы ответили на этот призыв».

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес назвала соглашение «чрезвычайно важным» для двусторонних отношений. По ее словам, речь идет о подготовке венесуэльских военных, обновлении «оперативного оснащения» и доступе к новым технологиям для борьбы с «общими угрозами». Хегсет выразился прямее и пообещал «наркотеррористам», укрывающимся в Венесуэле, что США их «выследят, найдут и убьют».

Военное сотрудничество между странами в 2005 году прекратил тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес. Он называл американское военное представительство на базе Фуэрте-Тиуна «органом ЦРУ», который плетет заговор против правительства. 3 января 2026 года США захватили Мадуро. Сейчас он и его жена Силия Флорес находятся под стражей в Нью-Йорке по обвинениям в наркоторговле, которые оба отрицают.

В начале сентября сообщалось, что американская компания North American Blue Energy Partners получит контроль над несколькими нефтяными месторождениями Венесуэлы, прежде принадлежавшими китайским и российским компаниям. Дональд Трамп тогда объявил о сделке, по которой США получат контроль над 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти.