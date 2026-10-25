Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.54

EUR

90.24

OIL

117.38

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

154

 

 

 

 

 

Новости

Лидер венесуэльской оппозиции и Мария Корина Мачадо вернулась в Венесуэлу. Она называла нынешнюю главу страны «архитектором системы пыток»

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вернулась в Венесуэлу после 10 месяцев изгнания. «Я здесь, с вами», — написала политик в Twitter. 

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не знал о возвращении Мачадо, пишет Bloomberg. Согласно свежему опросу AtlasIntel, проведенному для Bloomberg News, Мачадо поддерживают 61% венесуэльцев. Тот же опрос показал, что в случае участия в президентских выборах она получит 52% голосов, тогда как временный президент страны и бывшая соратница Николаса Мадуро Делси Родригес может рассчитывать только на 19%.

На этой неделе завершился очередной раунд переговоров между правительством Родригеса и представителями части оппозиции, проходящих при поддержке США, пишет Bloomberg. Стороны договорились начать пересмотр законодательства, касающегося политических ограничений, деятельности политических партий и условий проведения публичных акций. Мачадо в этих переговорах не участвовала.

Незадолго до ее возвращения в нескольких городах Венесуэлы прошли протесты оппозиции с требованием назначить дату президентских выборов.

В феврале Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила законопроект об ограниченной амнистии, на которую могут рассчитывать участники конкретных демонстраций и протестов. Как отмечало агентство Reuters, в принятом законе не прописано, какие именно преступления подлежат амнистии. Напротив, одна из статей включает в число деяний, не подлежащих амнистии, содействие «вооруженным действиям против народа, суверенитета и территориальной целостности страны со стороны иностранных государств или корпораций». Это означает, что Мачадо, которая находится под уголовным преследованием за якобы призывы к иностранному вмешательству, не может рассчитывать на амнистию.

Мачадо, которая с 2024 года скрывалась от властей Венесуэлы, опасаясь преследования за свою оппозиционную деятельность. В конце 2025 года она тайно покинула страну и приехала в Осло, где ей вручили Нобелевскую премию мира. После того, как США в январе 2026 года похитили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, чтобы судить их у себя за организацию наркоторговли, страной руководит Родригес, которая при Мадуро была вице-президентом. Администрация Трампа поддерживает нынешнее правительство Венесуэлы и сотрудничает с ним. Мачадо называет Родригес «неотъемлемой частью картеля», «архитектором и контролером системы пыток», а также «главным связующим звеном между Россией, Ираном и Кубой».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Лидер венесуэльской оппозиции и Мария Корина Мачадо вернулась в Венесуэлу. Она называла нынешнюю главу страны «архитектором системы пыток»»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте