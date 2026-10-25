Лидер венесуэльской оппозиции и Мария Корина Мачадо вернулась в Венесуэлу. Она называла нынешнюю главу страны «архитектором системы пыток»

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вернулась в Венесуэлу после 10 месяцев изгнания. «Я здесь, с вами», — написала политик в Twitter.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не знал о возвращении Мачадо, пишет Bloomberg. Согласно свежему опросу AtlasIntel, проведенному для Bloomberg News, Мачадо поддерживают 61% венесуэльцев. Тот же опрос показал, что в случае участия в президентских выборах она получит 52% голосов, тогда как временный президент страны и бывшая соратница Николаса Мадуро Делси Родригес может рассчитывать только на 19%.

На этой неделе завершился очередной раунд переговоров между правительством Родригеса и представителями части оппозиции, проходящих при поддержке США, пишет Bloomberg. Стороны договорились начать пересмотр законодательства, касающегося политических ограничений, деятельности политических партий и условий проведения публичных акций. Мачадо в этих переговорах не участвовала.

Незадолго до ее возвращения в нескольких городах Венесуэлы прошли протесты оппозиции с требованием назначить дату президентских выборов.

В феврале Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила законопроект об ограниченной амнистии, на которую могут рассчитывать участники конкретных демонстраций и протестов. Как отмечало агентство Reuters, в принятом законе не прописано, какие именно преступления подлежат амнистии. Напротив, одна из статей включает в число деяний, не подлежащих амнистии, содействие «вооруженным действиям против народа, суверенитета и территориальной целостности страны со стороны иностранных государств или корпораций». Это означает, что Мачадо, которая находится под уголовным преследованием за якобы призывы к иностранному вмешательству, не может рассчитывать на амнистию.

Мачадо, которая с 2024 года скрывалась от властей Венесуэлы, опасаясь преследования за свою оппозиционную деятельность. В конце 2025 года она тайно покинула страну и приехала в Осло, где ей вручили Нобелевскую премию мира. После того, как США в январе 2026 года похитили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, чтобы судить их у себя за организацию наркоторговли, страной руководит Родригес, которая при Мадуро была вице-президентом. Администрация Трампа поддерживает нынешнее правительство Венесуэлы и сотрудничает с ним. Мачадо называет Родригес «неотъемлемой частью картеля», «архитектором и контролером системы пыток», а также «главным связующим звеном между Россией, Ираном и Кубой».