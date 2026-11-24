На бизнес-форуме в Шэньчжэне, прошедшем на полях саммита АТЭС, индонезийские чиновники предложили Китаю расширить сотрудничество в области искусственного интеллекта и зеленой энергетики, пишет South China Morning Post. Джакарта хочет снизить зависимость от природных ресурсов и развивать отрасли с более высокой добавленной стоимостью. Перед дискуссиями стороны подписали 35 деловых соглашений на сумму больше $15 млрд.

Соглашения касаются более чистой переработки никеля, технологий и финансов. По данным индонезийской стороны, в 2025 году товарооборот двух стран составил $154 млрд. Китайские бизнесмены на форуме говорили, что им нужна предсказуемость регулирования. Заместитель министра Индонезии по продвижению инвестиций Нурул Ихван не согласился с тем, что частые изменения в законодательстве страны создают неопределенность для бизнеса. Он сказал:

«То, что мы продолжаем вносить изменения в регулирование, не следует понимать как неопределенность. Это способ улучшить правила, чтобы они соответствовали тому, как развивается бизнес в Индонезии».

Ихван также отметил, что формально крупнейшим иностранным инвестором Индонезии считается Сингапур, однако вложения материкового Китая и Гонконга вместе намного больше. Вице-председатель Торгово-промышленной палаты Индонезии Пахала Мансури, который также работает в суверенном фонде Danantara, рассказал, что фонд вкладывается в проекты вместе с китайскими партнерами, чтобы снизить для них риски. Один из примеров — мусороперерабатывающие электростанции в 11 городах.

Китайские бизнесмены выразили интерес к инвестициям, но указали на ряд препятствий. Сяо Мин, президент по глобальным продажам ZTE, отметил, что дата-центры для ИИ сосредоточены вокруг Джакарты, и призвал строить инфраструктуру на отдаленных восточных островах. Глава Ming Yang Smart Energy Чжан Цийин считает, что для развития возобновляемой энергетики нужны предсказуемые долгосрочные договоры на покупку электроэнергии, лучшее подключение к сетям и логистика.

Саммит АТЭС проходил в Шэньчжэне 18–19 ноября. В первый день председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против протекционизма. Он пообещал снизить китайские пошлины и расширить доступ иностранных компаний на рынок страны.

Кроме того, на полях саммита прошли переговоры лидеров России, США и Китая. Они продолжались около полутора часов. По итогам встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина стороны выпустили «Декларацию о мире». В ней три страны предложили реформировать ООН и призвали Международный уголовный суд не злоупотреблять полномочиями, а также договорились увеличить производство и поставки нефтепродуктов. Война в Украине в тексте не упоминается.