Путин объявил, что Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году. По его словам, на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 53% внешнеторгового оборота России против чуть более четверти в 2014 году. Он предложил расширить поставки продовольствия и удобрений в регион и напомнил, что с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике должен заработать единый режим льгот для инвесторов. От встречи с Трампом и Си он ожидает «большой потенциальной пользы».

Путин утверждает, что Россия выдержала санкции и что ограничения подтолкнули страну к развитию собственных технологий. Он вновь назвал РФ «первой экономикой Европы». По октябрьскому прогнозу МВФ, Россия занимает первое место в Европе по ВВП с поправкой на разницу цен. Однако по номинальному ВВП в долларах она уступает Германии, Великобритании и Франции. Путин также заявил, что уровень жизни в ЕС снижается, а отказ от российских энергоресурсов ослабил европейскую промышленность. При этом реальные доходы домохозяйств на человека в ЕС, по данным Евростата, выросли на 0,3% в первом квартале и еще на 0,1% во втором.

На переговорах с Си Путин связал рост взаимного турпотока на 43% с введением безвизового режима и спрогнозировал рост торговли по итогам года. Позже в университете Путин сказал, что в России учатся более 60 тысяч китайских студентов, а в Китае — более 20 тысяч российских.