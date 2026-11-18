Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин коротко поговорили на приеме в первый день саммита АТЭС в Шэньчжэне. На завтра, 19 ноября, назначены первые очные переговоры лидеров трех стран в таком формате. Трамп хочет обсудить войну России против Украины, Иран и ядерное разоружение. До встречи втроем он проведет отдельные переговоры с Си. В тот же день в Берлине союзники Украины соберутся, чтобы обсудить гарантии безопасности и дальнейшую помощь Киеву.
Где проходит саммит и кто приехал
33-я встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит 18–19 ноября в Шэньчжэне — городе на юге Китая рядом с Гонконгом. Председательствует Си Цзиньпин. Деловая часть форума началась днем раньше в международном конференц-центре Цяньхай. В ней участвовали представители BYD, CATL, Baidu, Google, Boeing и других компаний.
В АТЭС входит 21 экономика, в том числе США, Китай, Россия, Япония, Южная Корея, Канада, Мексика и Австралия. Гонконг участвует отдельно, Тайвань — под названием «Китайский Тайбэй». Как утверждается в официальной брошюре саммита, на участников приходился 61% мирового ВВП и 46% мировой торговли товарами и коммерческими услугами.
Что было в первый день
Путин прилетел в аэропорт Баоань около двух часов ночи по местному времени — в Москве был вечер. Его встретил член постоянного комитета Политбюро Компартии Китая Цай Ци. Утром на деловом форуме выступили Си и Путин. Затем они провели двусторонние переговоры, после которых Путин поехал в совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института. Позже он встретился с президентом Вьетнама То Ламом. По сообщению Ханоя, они обсудили сотрудничество в атомной энергетике и поставках сжиженного газа.
Трамп прилетел из Манилы во второй половине дня. На Филиппинах он встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим и участвовал во встрече лидеров США, Японии, Индии и Австралии. В Шэньчжэне Си лично встретил Трампа у трапа. По данным Reuters, Си впервые в качестве председателя КНР сам приехал в аэропорт встречать иностранного лидера. В сентябре Трамп так же встречал Си под Вашингтоном.
До общего приема Трамп успел встретиться с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни. Шейнбаум назвала разговор «очень хорошим». Мексика добивается смягчения американских пошлин на фоне переговоров о будущем североамериканского торгового соглашения. В офисе Карни сообщили, что Канада и США договорились продолжить работу над торговой сделкой.
Вечером Си и его супруга Пэн Лиюань устроили прием для делегаций. Перед общей фотографией Путин подошел к Трампу, они пожали друг другу руки и обменялись приветствиями. Затем к разговору присоединился Си. Содержание беседы стороны не раскрыли.
Что Путин сказал о санкциях, экономике и Китае
Путин объявил, что Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году. По его словам, на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 53% внешнеторгового оборота России против чуть более четверти в 2014 году. Он предложил расширить поставки продовольствия и удобрений в регион и напомнил, что с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике должен заработать единый режим льгот для инвесторов. От встречи с Трампом и Си он ожидает «большой потенциальной пользы».
Путин утверждает, что Россия выдержала санкции и что ограничения подтолкнули страну к развитию собственных технологий. Он вновь назвал РФ «первой экономикой Европы». По октябрьскому прогнозу МВФ, Россия занимает первое место в Европе по ВВП с поправкой на разницу цен. Однако по номинальному ВВП в долларах она уступает Германии, Великобритании и Франции. Путин также заявил, что уровень жизни в ЕС снижается, а отказ от российских энергоресурсов ослабил европейскую промышленность. При этом реальные доходы домохозяйств на человека в ЕС, по данным Евростата, выросли на 0,3% в первом квартале и еще на 0,1% во втором.
На переговорах с Си Путин связал рост взаимного турпотока на 43% с введением безвизового режима и спрогнозировал рост торговли по итогам года. Позже в университете Путин сказал, что в России учатся более 60 тысяч китайских студентов, а в Китае — более 20 тысяч российских.
Что сказал Си и о чем он говорил с Путиным
На деловом форуме Си сказал, что Китай «противостоит протекционизму», и призвал соблюдать правила Всемирной торговой организации. Он пообещал снизить китайские пошлины и расширить доступ иностранных компаний на рынок. Выступление состоялось на фоне введения США новых ограничений на доступ Китая к чипам для искусственного интеллекта. Еще один вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина — поставки редкоземельных металлов. В ноябре Китай продлил до января отсрочку части экспортных ограничений.
На встрече с Путиным Си предложил расширять контакты правительств, парламентов и военных двух стран. В Кремле тем временем сообщили, что лидеры также обсудили войну в Украине. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин рассказал Си о недавних переговорах в Кремле со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В сообщении китайской стороны Украина не упоминается.
Что запланировано на завтра
На утро запланировано заседание лидеров экономик АТЭС. Пекин рассчитывает, что участники примут Шэньчжэньскую декларацию и зафиксируют в ней договоренности о торговле, цифровой экономике и искусственном интеллекте.
После этого в резиденции Си запланирована его отдельная встреча с Трампом. Там же к ним присоединится Путин. Трамп перед поездкой сказал, что хочет обсудить Украину, Иран и ядерное разоружение. Китайский МИД назвал темой переговоров «стратегическую стабильность».
В феврале истек СНВ-3 — последний договор, ограничивавший стратегические ядерные арсеналы России и США. Тогда Пекин предупредил, что пока не намерен участвовать в переговорах о ядерном разоружении, и сослался на разницу в размерах арсеналов. По оценке SIPRI, у Китая около 620 боеголовок, — значительно меньше, чем у России или США.
Отдельную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа готовят на 19 ноября, объявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, в разговоре также примут участие несколько членов российской и американской делегаций. Ранее о планах Трампа встретиться с Путиным отдельно сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что полноформатные двусторонние переговоры на четверг не запланированы.
В тот же день союзники Украины встретятся в Берлине
Глава МИД Украины Андрий Сибига призвал Трампа и Си использовать свое влияние на Москву, чтобы добиться окончания войны. Он подчеркнул, что решения об Украине должны приниматься с ее участием. На 19 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем созвали в Берлине встречу «коалиции желающих». Там обсудят дипломатические усилия, послевоенные гарантии безопасности и дальнейшую поддержку Украины.