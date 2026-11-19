По итогам встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпиня на полях саммита АТЭС в этот четверг стороны выпустили «Декларацию о мире». Документ полностью публикует Кремль.

Текст декларации касается нескольких тем:

реформирования ООН , чтобы та «могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии»; Россия, Китай и США выразили приверженность этим реформам;

, чтобы та «могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии»; Россия, Китай и США выразили приверженность этим реформам; увеличения производства и поставки нефтепродуктов «на благо всех стран»;

«на благо всех стран»; полномочий Международного уголовного суда (МУС): участники встречи считают, что иммунитет официальных лиц государств «имеет основополагающее значение», а МУС и подобные ей структуры не должны «злоупотреблять» своим положением;

(МУС): участники встречи считают, что иммунитет официальных лиц государств «имеет основополагающее значение», а МУС и подобные ей структуры не должны «злоупотреблять» своим положением; ядерного оружия:

«Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия», — говорится в документе.

Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа прошла в китайском Шэньчжэне в четверг, 19 ноября. Примечательно, что на встрече отказались от заранее согласованной повестки: газета Financial Times, например, сообщала, что Дональд Трамп хотел обсудить вопрос контроля над ядерным оружием, но для Китая это «сложная тема», поэтому конкретные темы заранее обозначены не были.

Трехсторонние переговоры продлились около полутора часов. Путин, Си и Трамп не стали выступать с заявлениями для прессы по итогам встречи.