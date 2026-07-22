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Индонезия начала закупать нефть у России. Всего страна планирует импортировать 150 млн баррелей

The Insider
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Индонезия начала импорт нефти из России в рамках плана по закупке 150 млн баррелей, сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия, слова которого приводит местное агентство Antara. По его словам, первая партия уже заказана через государственное агентство Lemigas.

Министр подчеркнул, что Индонезия по-прежнему зависит от нефти, поэтому стране необходимы достаточные запасы топлива. Импорт, по его словам, будет продолжаться до тех пор, пока он соответствует законодательству, — вне зависимости от страны происхождения сырья. Он сказал:

«В национальный суверенитет не могут вмешиваться другие государства. Нефть нам всё ещё нужна».

Закупать российскую нефть через Lemigas Лахадалия поручил по указанию президента Прабово Субианто и на основании президентского указа. Документ регулирует закупки сырой нефти, топлива и сжиженного углеводородного газа для обеспечения энергетической безопасности страны. Передача Lemigas контроля над импортом энергоносителей должна сократить цепочку поставок и позволить заключать межправительственные соглашения о закупках, пояснил министр.

Статья 4 указа разрешает государственным агентствам в энергетическом секторе импортировать сырьё по соглашениям между правительствами или с зарубежными поставщиками. Статья 5 позволяет таким агентствам и государственной нефтяной компании Pertamina закупать нефть в чрезвычайных ситуациях — даже если цены различаются в зависимости от объёма, типа продукта, происхождения и сроков поставки. Наличие такой чрезвычайной ситуации должен определять министр, отвечающий за нефтегазовую сферу.

Ранее аналитическая компании Vortexa сообщала, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, перевозимой морем, вытеснив с первого места Китай.

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