Госдума одобрила закон, по которому пассивные доходы россиян войдут в основную налоговую базу по НДФЛ, пишут «Ведомости». На них распространится общая прогрессивная шкала со ставками от 13 до 22%. Текст документа размещен в базе Госдумы.

Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13 и 15%. По новым правилам прогрессия коснется дивидендов, процентов по банковским депозитам, поступлений от сделок с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей в компаниях, а также доходов по страховым договорам и договорам дарения.

Минфин рассчитывает, что нововведение затронет максимум 6% жителей страны — примерно 4 млн человек. Денежное довольствие участников войны в Украине и северные надбавки по-прежнему будут облагаться по ставкам 13 и 15%. Не изменится и правило, по которому определяется освобожденная от налога часть процентов по вкладам.

С 2027 года банки смогут сами рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентов по депозитам — сначала по ставке 13%, позднее по прогрессивной шкале. 13 ноября, перед вторым чтением, Минфин предложил поправить этот порядок. С 1 января 2027 года банки будут удерживать 13%, а ФНС по итогам года доначислит налог по прогрессивной ставке уже в следующем году. До конца 2027 года кредитные организации доработают свои системы под новую схему.

24 сентября, менее чем через неделю после выборов в Госдуму, правительство одобрило подготовленный Минфином пакет налоговых поправок. В него вошло предложение распространить прогрессивную шкалу на пассивные доходы. Пятиступенчатая шкала НДФЛ действует в России с 2025 года. Тогда же налог на прибыль компаний вырос с 20 до 25%, а в 2026 году НДС повысили с 20 до 22%.