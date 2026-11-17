Российские власти решили освободить добычу полезных ископаемых на оккупированных территориях Украины от нового налога на сверхдоходы. Соответствующую поправку включили в законопроект № 618-9, подготовленный ко второму чтению, изучил The Insider. Среди предприятий, на которые может распространяться освобождение, — захваченный Запорожский железорудный комбинат, контроль над которым, по данным журналистских расследований, получили структуры, связанные с Виктором Медведчуком и окружением Рамзана Кадырова.

Законопроект внесло правительство России. Он предусматривает новый налог для компаний, добывающих железную руду, руды цветных металлов, золото и другие полезные ископаемые. Налог будет взиматься при росте мировых цен на соответствующее сырье по сравнению с 2025 годом. Основная ставка составит 30%, для золота — 20%. Платежи предусмотрены в 2027–2029 годах.

В первоначальном тексте законопроекта территориальных исключений не было. Однако ко второму чтению правительство и депутаты подготовили поправки, согласно которым налог не будет распространяться на добычу на участках недр, полностью или частично расположенных в аннексированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, Крыму и Севастополе.

Кто может получить освобождение

Один из наиболее заметных потенциальных выгодоприобретателей — Запорожский железорудный комбинат в оккупированном Днепрорудном. До полномасштабного российского вторжения он принадлежал украинской «Запорожстали», словацкой Minerfin и чешской KSK Consulting. Предприятие добывает железную руду, которая входит в перечень полезных ископаемых, облагаемых новым налогом.

После захвата комбината российские власти передали управление его активами компании «Индустриальные инновации». Как выяснил в 2023 году расследовательский проект «Система», долю в этой компании получил юрист Александр Барымов, связанный с бизнес-структурами бывшего украинского депутата и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

В ноябре 2025 года украинский Центр журналистских расследований установил, что в схеме эксплуатации захваченного комбината и поставок его руды участвуют также структуры из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Руда поступала на металлургические предприятия оккупированного Донбасса и России.

По данным расследователей, в 2024 году российское ООО «Днепрорудненский железорудный комбинат», созданное для эксплуатации захваченных активов, получило 11,9 млрд рублей выручки и 1,5 млрд рублей чистой прибыли.

Однако к осени 2026 года финансовое положение компаний изменилось. Как сообщил Центр журналистских расследований, в сентябре началась процедура банкротства «Индустриальных инноваций», а 8 октября было открыто дело о банкротстве российского оператора комбината. Поэтому пока неизвестно, кто будет контролировать добычу на предприятии в период действия нового налога.

Что изменилось в законопроекте

Первоначально налог на сверхдоходы должен был распространяться на добычу отдельных видов сырья независимо от расположения месторождения. В новой редакции появилось исключение для всех участков недр на оккупированных территориях Украины, включая те, которые расположены там лишь частично.

Кроме того, ко второму чтению из перечня облагаемых полезных ископаемых исключили марганец, хром, вольфрам и молибден. От налога также предлагается освободить участки, по которым сумма начисленного налога на добычу полезных ископаемых за 2025 год составила менее 10 млн рублей.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 29 октября. 16 ноября Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять его во втором чтении, 17 ноября были опубликованы таблицы поправок.