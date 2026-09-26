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Новости

Правительство разрешило сильнее повысить коммунальные платежи в шести регионах сразу после выборов в Госдуму. Ранее решили повысить и налоги

The Insider
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Правительство России повысило установленные на 2026 год индексы роста платы граждан за коммунальные услуги сразу в шести регионах. Соответствующее распоряжение от 24 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, обнаружил The Insider. Решение принято спустя четыре дня после завершения выборов в Госдуму.

Сильнее всего показатель увеличили для Кемеровской области — Кузбасса: вместо ранее установленных 12% теперь допускается рост платы в среднем на 19,8%. В Марий Эл индекс повысили с 9,4 до 14,9%, в Краснодарском крае — с 9,6 до 13,7%, в Якутии — с 15 до 18,9%, в Бурятии — с 8,9 до 12,3%, в Волгоградской области — с 9,4 до 11,2%. Во всех шести регионах показатели пересмотрели только в сторону увеличения.

Речь идет об индексах, которые правительство первоначально утвердило в ноябре 2025 года. Новые значения относятся к повышению платы с 1 октября 2026 года. Само распоряжение вступило в силу со дня официального опубликования.

Индекс не означает, что каждая квитанция автоматически подорожает, например, в Кузбассе ровно на 19,8%. Он устанавливает допустимое изменение совокупной платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту, а конкретное изменение зависит от муниципалитета, набора услуг и установленных тарифов.

После выборов власти объявили о новых налогах и повышениях

Голосование на выборах в Госдуму завершилось 20 сентября. По официальным результатам «Единая Россия» получила 355 из 450 депутатских мандатов, сохранив конституционное большинство.

Менее чем через неделю после голосования стало известно сразу о нескольких мерах, увеличивающих финансовую нагрузку на граждан и бизнес. 24 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2027–2029 годы и подготовленный Минфином пакет изменений налогового законодательства.

В частности, Минфин предлагает распространить пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22% на так называемые пассивные доходы россиян — проценты по вкладам, дивиденды, доходы от операций с ценными бумагами и продажи имущества. Сейчас для них действует отдельная шкала в 13–15%. По оценкам опрошенных Forbes экономистов, одна эта мера может принести бюджету порядка 500–700 млрд рублей в год.

Кроме того, власти предлагают сразу установить НДС в 22% на зарубежные товары, приобретаемые через маркетплейсы, хотя ранее предполагалось вводить его постепенно. Для части добывающих компаний планируется новый налог на дополнительную прибыль, возникшую из-за роста мировых цен.

Это продолжает серию налоговых повышений последних лет. С 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ, а налог на прибыль организаций вырос с 20 до 25%. В 2026 году власти повысили НДС с 20 до 22%.

Дефицит бюджета оказался почти вдвое выше плана

Новые налоговые инициативы появляются на фоне растущего дефицита федерального бюджета и увеличения расходов на войну.

Еще весной правительство рассматривало сокращение невоенных расходов. Reuters сообщал о подготовке возможного десятипроцентного секвестра части «незащищенных» статей бюджета.

К сентябрю стало ясно, что дефицит значительно превысит первоначальные планы. 21 сентября — на следующий день после окончания выборов — министр финансов Антон Силуанов сообщил, что по итогам 2026 года он может составить около 3% ВВП вместо заложенных в бюджет 1,6%.

Одной из причин увеличения расходов Силуанов прямо назвал военные потребности. По его словам, дополнительные деньги потребовались в том числе на усиление противовоздушной обороны после украинских атак на российскую инфраструктуру. Для покрытия дефицита государство собирается увеличить заимствования сверх первоначально запланированных 5,5 трлн рублей.

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Публикация:«Правительство разрешило сильнее повысить коммунальные платежи в шести регионах сразу после выборов в Госдуму. Ранее решили повысить и налоги»

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