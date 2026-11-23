Еврокомиссия представила новые рекомендации для выдачи виз российским гражданам. Помимо запрета на выдачу виз участникам войны в Украине, документ предлагает и более строгие правила для рассмотрения заявок на туристические визы.

Туристические визы

Более строгие правила ЕК предлагает распространить на «поездки, не являющиеся жизненно необходимыми». К таким поездкам относят, как правило, поездки именно с туристическими целями.

«Граждане России по-прежнему представляют высокую угрозу безопасности для Европейского союза, включая гибридные угрозы, дезинформацию, акты саботажа и шпионажа, а также другие враждебные действия. Поэтому обновленные рекомендации предусматривают очень строгий подход к выдаче туристических виз россиянам», — говорится в пресс-релизе.

Отдельной строчкой прописывается, что странам — членам ЕС рекомендуют не признавать небиометрические — то есть, пятилетние — российские загранпаспорта. Такую меру на прошлой неделе предлагала Дания. Как следует из перечня Еврокомиссии, ограничения на признание российских пятилетних загранпаспортов уже действуют в 15 из 29 стран Шенгенского соглашения: например, в Чехии, Германии, Франции, Эстонии и других.

Брюссель предлагает также усилить проверки на границах: от обязательного снятия отпечатков пальцев до «тщательной индивидуальной проверки всех российских граждан».

Визы для военных, спортсменов и артистов

Обновленные рекомендации вторят и представленному в понедельник 22-му пакету санкций. В частности полный запрет распространится на выдачу виз российским военнослужащим. Уточнятся, что запрет затронет «всех, кто служит или служил в Вооруженных силах России» с начала полномасштабного вторжения в Украину и «непосредственно участвовал в боевых действиях». Затронет он и граждан других стран, которые воевали на стороне России.

Из этого документа, впрочем, неясно, коснутся ли ограничения, например, тех, кто был призван с 2022 года на срочную службу. Этот запрет, однако, еще не вступил в силу: он является частью санкционного пакета и его должен еще принять Совет ЕС.

В то же время ЕК прописывает, что в пакете документов на визы могут появиться специальные анкеты с вопросами о прохождении военной службы, а у заявителей могут запросить военные билеты.

Предложением также остается пока и запрет на выдачу виз спортсменам, представляющим Россию на международных соревнованиях. Еврокомиссия предлагает государствам-членам рассмотреть вопрос об отказе в выдаче им шенгенских виз. Повышенное внимание предлагают уделить и артистам, которых финансируют российские власти.

Означает ли это однозначный запрет?

Если коротко — нет. Эти рекомендации не означают автоматический отказ российским гражданам в визах и въезде в европейские страны. Решения по конкретным заявлениям и нюансы визовой политики остаются за странами, к которым человек обращается за визой. Подобные принципы, выпущенные Еврокомиссией, лишь призваны согласовать визовую политику внутри Евросоюза, а потому и называются «рекомендациями».

Отдельно Еврокомиссия подчеркивает, что ограничения не должны распространяться на российских правозащитников, оппозиционеров и независимых журналистов. Исключения предусматривают и для украинцев, которые принудительно получили российское гражданство.