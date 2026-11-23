Климатическая конференция ООН (COP31), проходившая в турецкой Анталье, закончилась провалом, поскольку участники — около 200 стран — не смогли согласовать итоговый документ. Как пояснил The Insider климатолог Никлас Хёне, сторонам не удалось договориться из-за стран-производителей нефти и газа во главе с Саудовской Аравией и Россией. Он отметил, что для принятия документа необходимо согласие всех участников, однако именно эти государства наиболее активно пользуются правом вето, пытаясь защитить свою нынешнюю экономическую модель.

Соглашение по итогам COP31 не было принято, поскольку из финальной редакции документа пропали все упоминания ископаемого топлива, а также обязательства по сокращению его использования. Среди прочих такой вариант соглашения отказались подписывать страны Евросоюза и многие островные государства, наиболее остро ощущающие на себе последствия изменения климата. Как рассказал The Insider сооснователь немецкого NewClimate Insitute, климатолог доктор Никлас Хёне, ключевую роль в провале конференции сыграли страны-производители нефти и газа. Он отметил:

«Во главе с Саудовской Аравией и Россией они блокируют прогресс везде, где только могут, поскольку видят угрозу своей экономической модели в неизбежном переходе к возобновляемым источникам энергии и электрификации. Они не допустили, чтобы ископаемое топливо было прямо названо причиной изменения климата, а сокращение его использования — способом решения этой проблемы. Это абсурдно, учитывая, что на ископаемое топливо приходится 60–70% всех причин изменения климата. Саудовская Аравия и Россия утверждают, что требования по сокращению выбросов должны быть технологически нейтральными. Именно этим они обосновывают свое стремление исключить упоминания ископаемого топлива. Однако их аргументация непоследовательна. Именно эти страны настаивали на том, чтобы в итоговых документах особое внимание уделялось потенциальному решению в виде технологий улавливания, использования и хранения углерода (CCUS). То есть они добивались включения в документы упоминаний одной конкретной технологии. Речь идет о чрезвычайно дорогостоящей технологии, которую многие рассматривают как способ продлить использование ископаемого топлива. Правила процедуры предусматривают, что решения принимаются только при согласии всех стран. По сути, каждое государство обладает правом вето. Однако именно Саудовская Аравия, Россия и другие нефтедобывающие страны особенно активно им пользуются. Другие государства, как правило, проявляют определенную гибкость для поиска компромисса».

Хёне отметил, что отсутствие итогового решения конференции нельзя считать «концом света». По его мнению, подобный поворот может, напротив, благоприятно сказаться на будущем таких саммитов. Климатолог пояснил:

«Эта конференция войдет в историю как момент, когда большинство стран перестало мириться с тем, что меньшинство, состоящее из государств, производящих нефть, доминирует в переговорном процессе. Принятие слабого итогового решения стало бы шагом назад. Нынешний кризис переговорного процесса может привести к его реформированию, что позволит странам, желающим быстрее продвигаться в борьбе с изменением климата, действовать более решительно. Климатический кризис уже затрагивает миллионы людей по всему миру. Особенно негативно он сказывается на бедных сообществах, у которых нет возможностей для адаптации к новым условиям или катастрофам. Однако изменение климата — не локальная, а глобальная проблема. Оно затронет каждого из нас. Если изменение климата не удастся сдержать, оно разрушит все наши общества, поскольку мы не справимся с теми тяжелыми последствиями, которые ожидают нас в будущем. Поэтому сокращение выбросов парниковых газов должно отвечать интересам всех государств. К сожалению, для некоторых стран краткосрочная выгода оказывается важнее долгосрочного благополучия планеты».

Как отметила газета The Guardian, провал COP31 уже привел к призывам со стороны ученых, экспертов и активистов к реформированию процесса принятия решений на климатических конференциях ООН. Например, бывший вице-президент США и известный климатический активист Альберт Гор заявил, что правила COP давно нуждаются в реформах, а решения конференций должны отражать волю большинства стран мира. Даже исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл, до последнего защищавший принцип консенсуса, настаивая, что тот оказался успешным во время заключения Парижского соглашения в 2015 году, после провала в Анталье признал необходимость подумать о реформах.

Издание Politico ранее подчеркнуло, что климатические переговоры ООН завершились без согласованного итогового документа впервые за 17 лет.