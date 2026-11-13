Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82,98 ₽ растёт

EUR

92,33 ₽ падает

BRENT

$96,12 растёт

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

134

 

 

 

 

 

Новости

Россия получила антипремию на климатической конференции ООН за репрессии против защитников коренных народов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Международная сеть экологических организаций Climate Action Network присудила России антипремию «Ископаемое дня» (Fossil of the Day) на климатической конференции ООН COP31 в турецкой Анталье. Одной из причин стало уголовное преследование российских защитников прав коренных народов, в том числе Дарьи Егеревой — сопредседательницы Международного форума коренных народов по изменению климата, которой в России грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном The Insider.

Егерева находится в московском СИЗО с декабря 2025 года. На нынешней климатической конференции ее коллеги зачитали письмо, которое активистка передала из заключения. В нем она написала, что воспринимает свой арест как преследование не только ее самой, но и представителей коренных народов, выступающих на площадках ООН:

«Я не воспринимаю свой арест как нечто, направленное против меня одной. Под судом оказался мой голос на площадках ООН, но это наш коллективный голос, наши обращения к „людям в галстуках“. В наручниках я так сильно чувствую вас, словно вы, как и прежде, стоите за моей спиной. Я знаю, что, что бы ни случилось дальше, я не одна».

49-летняя Егерева — представительница селькупов, одного из коренных малочисленных народов Западной Сибири. В ноябре 2025 года она участвовала в предыдущей климатической конференции ООН COP30 в бразильском Белене. В декабре, вскоре после возвращения в Россию, ее задержали сотрудники ФСБ. Тогда же силовики провели серию обысков у защитников прав коренных народов в нескольких российских регионах.

Вместе с Егеревой по уголовному делу об участии в деятельности террористической организации проходит правозащитница Наталья Леонгардт. Обеих женщин обвиняют в причастности к «Абориген форуму» — объединению независимых экспертов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В июне 2024 года российские власти признали «Абориген форум» экстремистским как часть «Антироссийского сепаратистского движения», после чего объединение объявило о самороспуске. В ноябре того же года форум также признали террористической организацией как одно из подразделений «Форума свободных государств постРоссии». Защита Егеревой и Леонгардт настаивает, что после запрета «Абориген форум» был распущен и женщины не участвовали в его деятельности.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал Егереву политзаключенной. Международная федерация за права человека (FIDH), Amnesty International и другие правозащитные организации призывают российские власти освободить обеих активисток. Независимые эксперты ООН также выразили обеспокоенность тем, что их уголовное преследование женщин может быть связано с их сотрудничеством с Организацией Объединенных Наций.

Антипремию «Ископаемое дня» с 1999 года вручают на климатических конференциях ООН странам, которые, по мнению экологических организаций, препятствуют прогрессу климатических переговоров. Среди других причин присуждения антипремии России в этом году организаторы назвали подрыв усилий по достижению климатических целей, милитаризацию и нарушения прав человека. Конференция COP31 проходит в Анталье с 9 по 20 ноября.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — так наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях».

Хотите поделиться?

Публикация:«Россия получила антипремию на климатической конференции ООН за репрессии против защитников коренных народов»

Популярное

  1. Неуловимый Джо: что мы узнали из взлома морпеха-перебежчика Джона Дугана, использованного и брошенного российскими спецслужбами
  2. Системная ошибка: российский рынок IT оказался в глубоком кризисе
  3. Операция «мигрант»: как ФСБ организует нелегальный трафик людей через страны Балтии в ЕС
  4. Укрощение слона: как демократы повлияют на курс Трампа в случае победы в обеих палатах
  5. «Готовили на костре, но отходить от дома было опасно — могли изнасиловать». Эвакуированные жители Олешек о выживании в блокаде

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте