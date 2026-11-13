Россия получила антипремию на климатической конференции ООН за репрессии против защитников коренных народов

Международная сеть экологических организаций Climate Action Network присудила России антипремию «Ископаемое дня» (Fossil of the Day) на климатической конференции ООН COP31 в турецкой Анталье. Одной из причин стало уголовное преследование российских защитников прав коренных народов, в том числе Дарьи Егеревой — сопредседательницы Международного форума коренных народов по изменению климата, которой в России грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном The Insider.

Егерева находится в московском СИЗО с декабря 2025 года. На нынешней климатической конференции ее коллеги зачитали письмо, которое активистка передала из заключения. В нем она написала, что воспринимает свой арест как преследование не только ее самой, но и представителей коренных народов, выступающих на площадках ООН:

«Я не воспринимаю свой арест как нечто, направленное против меня одной. Под судом оказался мой голос на площадках ООН, но это наш коллективный голос, наши обращения к „людям в галстуках“. В наручниках я так сильно чувствую вас, словно вы, как и прежде, стоите за моей спиной. Я знаю, что, что бы ни случилось дальше, я не одна».

49-летняя Егерева — представительница селькупов, одного из коренных малочисленных народов Западной Сибири. В ноябре 2025 года она участвовала в предыдущей климатической конференции ООН COP30 в бразильском Белене. В декабре, вскоре после возвращения в Россию, ее задержали сотрудники ФСБ. Тогда же силовики провели серию обысков у защитников прав коренных народов в нескольких российских регионах.

Вместе с Егеревой по уголовному делу об участии в деятельности террористической организации проходит правозащитница Наталья Леонгардт. Обеих женщин обвиняют в причастности к «Абориген форуму» — объединению независимых экспертов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В июне 2024 года российские власти признали «Абориген форум» экстремистским как часть «Антироссийского сепаратистского движения», после чего объединение объявило о самороспуске. В ноябре того же года форум также признали террористической организацией как одно из подразделений «Форума свободных государств постРоссии». Защита Егеревой и Леонгардт настаивает, что после запрета «Абориген форум» был распущен и женщины не участвовали в его деятельности.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал Егереву политзаключенной. Международная федерация за права человека (FIDH), Amnesty International и другие правозащитные организации призывают российские власти освободить обеих активисток. Независимые эксперты ООН также выразили обеспокоенность тем, что их уголовное преследование женщин может быть связано с их сотрудничеством с Организацией Объединенных Наций.

Антипремию «Ископаемое дня» с 1999 года вручают на климатических конференциях ООН странам, которые, по мнению экологических организаций, препятствуют прогрессу климатических переговоров. Среди других причин присуждения антипремии России в этом году организаторы назвали подрыв усилий по достижению климатических целей, милитаризацию и нарушения прав человека. Конференция COP31 проходит в Анталье с 9 по 20 ноября.