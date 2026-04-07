Защитницу коренных народов Севера отправили в СИЗО по террористической статье

В деле об «Абориген Форуме» назвали вторую обвиняемую — правозащитницу Наталью Леонгардт. Она проходит по делу вместе с ранее арестованной Дарьей Егеревой. Об этом The Insider сообщила команда поддержки обвиняемых. Как пишет «Медиазона» со ссылкой на команду поддержки, Басманный районный суд Москвы задержал 58-летнюю Леонгардт 17 декабря. Тогда же в Москве была задержана и Егерева. Об аресте Леонгардт стало известно сегодня.

Оба ареста прошли в рамках масштабной волны преследования представителей коренных народов и правозащитников. Леонгардт и Егерева обвиняются в участии в деятельности террористической организации «Абориген форум» (ст. 205.5 УК РФ), сообщает команда поддержки со ссылкой на источники. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы. 18 декабря суд отправил обеих под стражу по обвинению в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Впоследствии сроки содержания в СИЗО им продлили. Приговор пока не вынесен: дело находится на стадии расследования.

Наталья Леонгардт более 20 лет занимается защитой прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. С 2005 года она работала в образовательных и правозащитных проектах, участвовала в международных программах и стажировках. В 2011–2013 годах сотрудничала с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и проходила стажировки в структурах ООН в Женеве.

«Абориген Форум» — объединение экспертов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В июне 2024 года его признали экстремистским, а в ноябре того же года — террористической организацией. После первого решения объединение объявило о самороспуске.

По этому же делу заочно арестован петербургский публицист Максим Кузахметов. Как следует из судебных документов, расследование ведется сразу по нескольким статьям, включая участие в террористической организации, призывы к сепаратизму, распространение «фейков» об армии и другие обвинения.