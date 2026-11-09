Земля начала нагреваться быстрее. Ученые предупредили о наступлении «новой эпохи климатических экстремумов»

Земля накапливает тепло со всё большей скоростью, а энергетический дисбаланс между поступающей от Солнца и уходящей в космос энергией достиг максимального уровня за всю историю наблюдений. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном к началу климатического саммита COP31 в Турции, сообщает The Guardian.

По данным ВМО, средняя глобальная температура за январь–сентябрь 2026 года оказалась на 1,47 °C выше доиндустриального уровня. Ожидается, что 2026 год войдет в четверку самых жарких за всю историю наблюдений, а период с 2023 по 2026 год станет четырьмя самыми жаркими годами подряд.

При этом темпы накопления тепла ускоряются. В 2001–2025 годах энергетический дисбаланс Земли увеличивался на 0,3 ватта на квадратный метр за десятилетие против 0,13 ватта при расчете за более продолжительный период 1960–2025 годов. Это означает, что планета удерживает всё больше энергии, которая раньше уходила в космос.

Около 90% избыточного тепла, удерживаемого парниковыми газами, поглощает Мировой океан. В 2025 году его теплосодержание достигло рекордного уровня, а 2026-й, как ожидается, станет десятым подряд годом рекордного накопления тепла в океане. ВМО предупреждает, что эти изменения практически необратимы в масштабах сотен и тысяч лет.

«Мы вступили в новую эпоху климатических экстремумов. Сверхмощный Эль-Ниньо сталкивается с планетой, уже перегретой из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека. Климатические рекорды продолжают обновляться, человеческие потери растут, а те, кто меньше всего ответственен за происходящее, страдают первыми и сильнее остальных», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ученые прогнозируют превышение порога потепления на 2 °C уже в конце 2030-х годов

Почетный профессор Университетского колледжа Лондона Билл Макгуайр заявил, что наибольшую тревогу вызывает не только рост температуры, но и ускоряющееся накопление энергии в климатической системе Земли.

По его словам, увеличение концентрации парниковых газов приводит к тому, что планета получает примерно прежнее количество солнечной энергии, но отдает в космос всё меньше тепла. Дополнительное ускорение потепления создают естественные механизмы обратной связи, усиливающие первоначальные изменения климата.

«Последние исследования показывают, что мы окончательно преодолеем порог потепления в 1,5 °C в 2028 году. А поскольку сейчас планета нагревается с чрезвычайной скоростью — 0,4 °C за десятилетие, — можно ожидать, что порог в 2 °C будет значительно превышен уже в конце 2030-х годов», — заявил Макгуайр.

Ученый считает, что распространенные прогнозы повышения глобальной температуры на 2,6–2,8 °C к концу столетия теперь могут оказаться чрезмерно оптимистичными.

Ситуацию дополнительно осложняет формирование мощного Эль-Ниньо — климатического явления в Тихом океане, способствующего повышению глобальной температуры. По прогнозам, его нынешняя фаза может оказаться сильнейшей за последнюю тысячу лет. В начале 2026 года, напротив, действовала Ла-Нинья, обычно снижающая среднюю температуру планеты на 0,1–0,2 °C.

Океан и ледники обновляют климатические антирекорды

ВМО также зафиксировала рекордный уровень Мирового океана и рекордно высокую температуру его поверхности в отдельные месяцы 2026 года.

В Антарктике максимальная площадь морского льда в этом году оказалась третьей самой низкой за всю историю наблюдений. В Арктике показатель стал самым низким или вторым самым низким. Ледники по всему миру потеряли более 400 млрд тонн массы. Четвертый год подряд сокращение ледников фиксируется во всех 19 регионах, охваченных наблюдениями ВМО.

Одновременно продолжает расти концентрация углекислого газа в атмосфере. В 2025 году она достигла 426,8 части на миллион против 356,42 в 1992 году, когда была подписана Рамочная конвенция ООН об изменении климата. По сравнению с началом промышленной революции концентрация CO₂ выросла на 53%.

Новый доклад опубликован в день открытия климатического саммита COP31 в Анталье, где представители государств обсуждают меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям глобального потепления.