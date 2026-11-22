Участники климатической конференции ООН (COP31), проходившей в турецкой Анталье, не смогли принять окончательное соглашение по противодействию изменению климата. Об этом сообщает издание Politico. Саммит завершился без итогового документа. В текст не удалось вернуть упоминания угля, нефти и газа и обязательства двигаться к отказу от ископаемого топлива.

Климатические переговоры в Анталье должны были завершиться еще 20 ноября, однако из-за острых разногласий по поводу формулировок в итоговом соглашении конференции дискуссии были продлены. Дополнительное время не помогло участникам конференции: как признал председатель COP31 и министр экологии Турции Мурат Курум, 22 ноября саммит COP31 завершился без принятия окончательного документа.

Проект соглашения отклонили Евросоюз, его государства-члены, Панама и ряд других островных государств. Эти страны требовали, чтобы в документе было четко прописано требование отказа от ископаемого топлива, которое остается основным источником выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление.

В первой версии итогового документа, представленной 16 ноября, содержались положения об ускорении перехода от нефти, газа и угля. Они развивали договоренности климатического саммита COP28 в Дубае, где в 2023 году страны впервые согласились с необходимостью перехода от ископаемого топлива в энергетических системах.

Однако во второй редакции документа, опубликованной 19 ноября, все упоминания ископаемого топлива исчезли. Вместо конкретных обязательств по сокращению его использования появилась более общая формулировка о переходе к экономике с низкими выбросами парниковых газов.

Против включения положений об отказе от ископаемого топлива выступили Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие государства.

Министр климата Ирландии Дарра О'Брайен пояснил:

«Совершенно недопустимо, чтобы итоговое решение не содержало ни единого упоминания ископаемого топлива и необходимости отказа от него. Именно поэтому Евросоюз категорически возражает против этого текста».

Панама назвала предложенный председательствовавшей на COP31 Турцией итоговый текст документа «шагом назад», а представитель Маршалловых островов Кэти Джетнил-Киджинер заявила, что его принятие стало бы «предательством». Она подчеркнула:

«Мы не примем решение, которое подрывает нашу безопасность и ставит под угрозу наше будущее».

Как отмечает Politico, таким образом климатические переговоры ООН впервые за 17 лет завершились без согласованного итогового документа. Саммит в Анталье был первой климатической конференцией, состоявшейся после официального предупреждения от ООН, что глобальное потепление превысит отметку в 1,5 °C, в пределах которых участники Парижского соглашения от 2015 года поставили цель удержать потепление. В дискуссиях на саммите в Турции принимали участие представители около 200 стран.