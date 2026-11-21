Из соглашения исчезли нефть, газ и уголь

Главным предметом разногласий стал отказ от ископаемого топлива — основного источника выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление.

В первой версии итогового документа, представленной 16 ноября, содержались положения об ускорении перехода от нефти, газа и угля. Они развивали договоренности климатического саммита COP28 в Дубае, где в 2023 году страны впервые согласились с необходимостью перехода от ископаемого топлива в энергетических системах.

Однако во второй редакции документа, опубликованной 19 ноября, все упоминания ископаемого топлива исчезли. Вместо конкретных обязательств по сокращению его использования появилась более общая формулировка о переходе к экономике с низкими выбросами парниковых газов.

Против включения положений об отказе от ископаемого топлива выступили Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие государства. При этом, по информации The Guardian, Евросоюз считает, что его требования вернуть эти положения поддерживают около 130 стран, включая десятки развивающихся государств, особенно уязвимых к последствиям климатических изменений.

Панама направила руководству саммита письмо с восемью требованиями, среди которых ограничение добычи нефти, повышение прозрачности переговоров и изменение правил их проведения. Страна предупредила, что не поддержит соглашение, если ее требования не будут учтены.

21 ноября около 30–40 делегаций, включая представителей Великобритании, Евросоюза, Фиджи и Вануату, совместно направились в офис руководства COP31. Они потребовали сохранить ранее принятые обязательства по отказу от ископаемого топлива и усилить положения о помощи развивающимся странам.

Министр энергетики Великобритании Миатта Фанбулле возглавила британскую делегацию, участвовавшую в этом демарше.

Вместо отказа от нефти и газа предлагают улавливать углекислый газ

Несмотря на исключение упоминаний ископаемого топлива, в проекте соглашения сохранилось предложение ускорить развитие технологий улавливания, использования и хранения углекислого газа (CCUS).

Эти технологии позволяют собирать CO₂, образующийся при работе электростанций и промышленных предприятий, а затем использовать его или закачивать под землю. Теоретически это позволяет сокращать выбросы без полного отказа от использования нефти, газа и угля. На включении таких технологий в соглашение настаивает, в частности, Арабская группа государств во главе с Саудовской Аравией.

Экологические организации считают, что подобный подход выгоден нефтегазовой отрасли, поскольку позволяет продолжать добычу и использование ископаемого топлива, обещая компенсировать выбросы в будущем. По оценке эксперта аналитического центра E3G Мэтта Уэбба, технологии улавливания углерода сегодня охватывают лишь около 0,1% мировых выбросов. При этом часть уловленного CO₂ используется для увеличения добычи нефти.

Однако среди ученых нет разногласий по поводу того, что определенные технологии удаления CO₂ из атмосферы могут понадобиться для ограничения глобального потепления. Директор Потсдамского института изучения климатических изменений Йохан Рокстрём объяснил The Guardian, что человечество уже израсходовало практически весь углеродный бюджет, позволяющий удержать потепление в пределах 1,5°C.

По его словам, технологии удаления углекислого газа необходимы, но они должны дополнять сокращение выбросов, а не служить оправданием для продолжения использования ископаемого топлива.

Богатые страны обвинили в отказе финансировать борьбу с климатическим кризисом

Еще одним крупным разногласием стало финансирование климатических программ в развивающихся странах. Бедные государства требуют от развитых стран дополнительных средств для защиты от последствий глобального потепления: засух, наводнений, экстремальной жары и повышения уровня моря. Однако, как заявили представители ста экологических организаций, развитые страны приехали на саммит без новых финансовых обязательств и заблокировали продвижение переговоров по ключевым вопросам.

«Глобальный Юг бросили на произвол судьбы. Развитые страны заблокировали продвижение переговоров и не взяли на себя новых финансовых обязательств», — говорится в обращении, направленном руководству COP31.

Министры африканских государств также обвинили богатые страны в невыполнении обязательств по Парижскому соглашению. По их мнению, это подрывает доверие к международным климатическим переговорам. Особенно остро проблема стоит перед небольшими островными государствами, которым угрожает повышение уровня моря. Эти страны практически не внесли вклада в глобальные выбросы парниковых газов, но сталкиваются с одними из наиболее серьезных последствий изменения климата.

Цель по переходу на электричество сделали добровольной

Одним из главных предложений COP31 было увеличение доли электричества в конечном мировом энергопотреблении до 35% к 2035 году. Инициативу продвигали Австралия и Турция. Китай также поддержал ее: 20 ноября Австралия и Китай подписали совместное заявление в поддержку цели, получившей название «35 к 35». Электрификация должна позволить сократить использование ископаемого топлива в транспорте, отоплении и промышленности. Однако для снижения выбросов важно, чтобы дополнительная электроэнергия производилась из низкоуглеродных источников.

Во второй версии итогового документа цель по электрификации превратилась в одну из добровольных мер, которые государства могут выбирать самостоятельно. При этом в тексте не содержится требования обеспечивать рост потребления электроэнергии за счет возобновляемых источников. Экологические организации предупреждают, что такой подход может привести к строительству новых газовых электростанций вместо перехода на чистую энергетику.

Китай, крупнейший в мире источник выбросов парниковых газов, поддерживает расширение электрификации, но выступает против навязывания государствам конкретных способов достижения климатических целей. Советник китайского правительства Ван И заявил The Guardian, что Китай намерен развивать электрификацию с использованием чистых источников энергии и помогать другим странам делать то же самое.

Делегации обвинили руководство саммита в непрозрачности переговоров

По мере приближения окончания COP31 разногласия между участниками усилились. 21 ноября запланированную встречу руководителей делегаций пришлось отменить, поскольку стороны не смогли преодолеть противоречия. Некоторые страны сообщили, что им показывали лишь отдельные части нового проекта итогового соглашения, тогда как другие делегации получили полный текст. Подобная практика вызвала обвинения в непрозрачности переговоров.

Министр климата Фиджи Линда Табуя рассказала, что Альянсу малых островных государств, объединяющему 39 стран, не предоставили возможность встретиться с руководством конференции в качестве единой группы. По ее словам, представители Фиджи вынуждены самостоятельно проводить по две-три встречи в день, пытаясь добиться учета своих требований.

Руководство COP31 ранее обещало обеспечить прозрачность переговорного процесса. Сопредседателями конференции выступают Турция и Австралия. Турецкий министр окружающей среды Мурат Курум призвал государства не зацикливаться на отдельных формулировках итогового документа. «Зацикливание на отдельных словах и выражениях и подрыв этого процесса никому не принесут пользы», — заявил он.

К середине дня 21 ноября премьер-министр Австралии Энтони Албаниз еще не связывался с главами других государств, чтобы попытаться преодолеть разногласия. Эксперт британского аналитического центра Chatham House Пелин Зорлу считает, что для выхода из тупика президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану или министру иностранных дел Хакану Фидану необходимо напрямую связаться с руководством Саудовской Аравии.

После акции протеста 17 активистов не пустили на саммит

Недовольство результатами переговоров вылилось в протесты экологических организаций. 20 ноября во время выступления председателя COP31 Мурата Курума активист Амален Сатанантар из Artivist Network встал на стол с красной веревочной петлей на шее. На его футболке была надпись «Вы убиваете будущее».

После акции организаторы отказали в доступе на саммит всем 17 участникам, зарегистрированным через латиноамериканскую климатическую организацию Colectivo VientoSur. Ограничения затронули не только протестующих, но и других представителей гражданского общества, включая координаторов, экспертов по климатической политике и сотрудников, отвечающих за коммуникации.

В тот же период около ста экологических организаций, включая Greenpeace International, WWF, Climate Action Network и 350.org, направили руководству COP31 открытое письмо. Они назвали проект итогового соглашения «подарком индустрии ископаемого топлива» и потребовали вернуть обязательства по отказу от нефти, газа и угля, обеспечить финансирование климатических программ и восстановить положения о защите прав коренных народов.

Организации предупредили, что конференция рискует стать одной из самых неудачных за всю историю климатических переговоров ООН.

Пока страны спорят, климатические катастрофы усиливаются

Переговоры проходят на фоне новых свидетельств ускоряющегося изменения климата. По оценке климатолога Зика Хаусфатера, 2026 год может сравняться с 2024-м и стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Дополнительную угрозу представляет Эль-Ниньо — периодическое потепление поверхностных вод Тихого океана, влияющее на погодные условия по всему миру. По прогнозам, нынешний Эль-Ниньо может стать самым мощным за всю историю наблюдений. Бывший президент Ирландии и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон предупредила, что из-за его последствий около 50 млн человек могут столкнуться с острым голодом.

В последние недели оба побережья США столкнулись с необычно высокими приливами и наводнениями. В Сан-Франциско власти предупредили о возможной чрезвычайной ситуации из-за сочетания сильных дождей и рекордных приливов. В Восточной и Южной Африке проливные дожди также привели к наводнениям. В Кении сообщалось как минимум о 12 погибших. Робинсон раскритиковала участников COP31 за отсутствие чувства срочности.

«Меня расстраивает отсутствие настоящего понимания того, насколько серьезны климатический и экологический кризисы и насколько срочно необходимо действовать», — заявила она.

Что происходит с соглашением

COP31 должен был завершиться 20 ноября, однако переговоры продолжились 21 ноября. Участники ожидали третью редакцию итогового документа, которая должна была определить, удастся ли согласовать хотя бы компромиссное решение.

Главными нерешенными вопросами остаются отказ от ископаемого топлива, финансирование климатических программ, развитие технологий улавливания углерода и обязательства по переходу на чистую энергетику. При этом процедура принятия решений на климатических саммитах ООН основана на консенсусе, который не обязательно означает единогласную поддержку. В прошлом отдельные возражения государств не препятствовали утверждению итоговых документов.

Однако масштаб нынешних разногласий создает риск принятия значительно ослабленного соглашения, которое не будет содержать конкретных обязательств по сокращению использования нефти, газа и угля.