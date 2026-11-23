Для Калининградской области строятся два новых железнодорожных парома, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, они будут созданы на отечественной верфи по российскому проекту. Речь Мишустина опубликована на сайте правительства.

Паромы планируется использовать на морской переправе между портами Балтийск в Калиниградской области и Усть-Луга в Ленинградской, чтобы обеспечить российский эксклав бесперебойным снабжением необходимыми товарами и сырьем.

«Президент подчеркивал, что Калининградская область имеет особую географию и в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий, которые там находятся».

Правительство включило строительство паромов для Калининградской области в перечень инфраструктурных проектов, получающих средства Фонда национального благосостояния. «Это позволит направить на строительство паромов около 50 млрд рублей с учетом бюджетного финансирования, благодаря чему улучшится транспортная связанность с самым западным субъектом Российской Федерации, снизятся расходы бизнеса на перевозку грузов», — добавил Мишустин.

Как следует из подписанного премьером распоряжения от 6 ноября о включении инвестиционного проекта по строительству паромов в перечень самоокупаемых, проект поручен ФГУП «Росморпорт». Паромы должны строиться на «Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы» в аннексированном Крыму. Срок завершения проекта — 2030 год.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Литва ввела ограничение на транзит через свою территорию подсанкционных грузов в Калининградскую область.