В энергетически изолированной Калининградской области произошел блэкаут из-за сбоя на ТЭЦ-2. Ее доля в установленной мощности — 47%

В Калининградской области в ночь на 31 октября произошло массовое отключение света из-за срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2. Без электроснабжения остались жители нескольких районов города и других населенных пунктов региона. С февраля 2025 года энергосистема российского эксклава работает в изолированном режиме, а на ТЭЦ-2 приходится около 47% всей установленной генерирующей мощности области, обнаружил The Insider. Аналогичный сбой на той же электростанции произошел и в середине июня.

Отключения начались 30 октября около 23:30. Об отсутствии электричества сообщали жители Гурьевска, Светлогорска, Пионерского, Янтарного, Гвардейска, Багратионовска и нескольких районов Калининграда. В некоторых населенных пунктах также наблюдались перебои с мобильным интернетом.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова утверждает, что на Калининградской ТЭЦ-2 сработала противоаварийная автоматика, после чего отключилась часть оборудования. Нагрузку оперативно перераспределили на другие электростанции региона. В компании «Россети Янтарь» уточнили, что на принадлежащих ей сетевых объектах технологических нарушений не зафиксировано. Энергетики начали поэтапно возвращать электричество потребителям и первоначально рассчитывали завершить подключение в течение часа.

К утру электроснабжение восстановили, утверждают в региональном правительстве. Сколько жителей затронуло отключение, неизвестно. Власти также не уточнили, из-за чего сработала противоаварийная автоматика.

Похожая авария на той же ТЭЦ-2 произошла 14 июня. Тогда часть оборудования станции также отключилась после срабатывания противоаварийной автоматики, а нагрузку перераспределили на другие электростанции. Электричество пропало в разных районах Калининграда, Гурьевском, Зеленоградском, Гвардейском, Краснознаменском и других округах. Отключение продолжалось несколько часов.

Еще одно крупное отключение произошло 26 октября, за пять дней до нынешнего сбоя. Тогда из-за неисправности трансформатора без света остались потребители на десятках улиц Калининграда, в том числе в микрорайоне Прегольский. В отличие от нынешнего случая, причиной той аварии власти назвали неисправность конкретного оборудования.

Калининградская область — российский эксклав между Польшей и Литвой. С 8 февраля 2025 года ее энергосистема работает в изолированном режиме. Это произошло после выхода стран Балтии из энергетического кольца БРЭЛЛ, которое объединяло энергосистемы России, Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии. С тех пор регион обеспечивает себя электричеством за счет собственных электростанций.

При этом Калининградская ТЭЦ-2 — крупнейшая электростанция региона. Ее мощность составляет 900 МВт, или, как подсчитал The Insider, около 47% от общей установленной мощности электростанций области на начало 2026 года. Для подготовки к изолированной работе в регионе также построили четыре дополнительные электростанции совокупной мощностью около 1 ГВт. Однако причины нынешнего сбоя и его возможная связь с особенностями автономной энергосистемы пока неизвестны.