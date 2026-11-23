Основатель сети армейских магазинов «Второй фронт» Антон Линквист, которого арестовали по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией, ранее поставлял тактическую одежду и снаряжение российским Силам специальных операций. Как обнаружил The Insider, предприниматель заключил четыре государственных контракта на общую сумму более 2,2 млн рублей с войсковой частью 92154, связанной с Центром специального назначения «Сенеж».
О задержании 57-летнего Линквиста сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, бизнесмена задержали 19 ноября, а на следующий день суд отправил его под арест по делу о финансировании «экстремистской организации». Сумма пожертвований, которые ему вменяют, и другие подробности пока не раскрываются.
Линквист с 1995 года руководил сетью магазинов «Второй фронт», специализирующейся на продаже армейской одежды, обуви и снаряжения. В Москве у сети три крупных магазина. Согласно данным реестров, Линквист также возглавляет несколько коммерческих структур, включая ООО «Компания Второй Фронт» и ООО «Армор Груп».
Контракты с российским спецназом
Как обнаружил The Insider, индивидуальный предприниматель Антон Линквист в 2016–2017 годах заключил четыре государственных контракта с войсковой частью 92154 на общую сумму 2,23 млн рублей. В августе 2016 года он получил два контракта на поставку специальных и мембранных курток и брюк стоимостью 643,3 тысячи и 608,2 тысячи рублей соответственно. В октябре 2017 года предприниматель заключил еще два договора: на поставку термобелья за 205,7 тысячи рублей и тактической одежды за 776 тысяч рублей. Последний контракт включал полевые и зимние куртки, брюки расцветки «мультикам», а также снайперские маскировочные костюмы расцветок Woodland, Desert и Ghillie. Все четыре контракта завершены.
Кроме того, в 2017 году Линквист был допущен к участию еще в двух закупках той же воинской части: сумок для снаряжения на колесах за 203 тысячи рублей и рюкзаков за 104,9 тысячи рублей. Однако сведений о заключении контрактов по этим закупкам нет. Еще в 2014 году предприниматель подавал заявку на закупку вещевого имущества для другой войсковой части, 77065: стоимостью 868,4 тысячи рублей, но к участию его не допустили.
Что известно о спецназе ГРУ «Сенеж» и его операциях в Украине
Войсковая часть 92154 — это 322-й Центр специального назначения «Сенеж», одно из наиболее закрытых подразделений российской военной разведки. Он расположен в подмосковном Солнечногорске и ведет свою историю с 1999 года. Первоначально центр был связан со спецназом ГРУ, а впоследствии стал одной из основ российских Сил специальных операций (ССО).
Военнослужащие центра участвовали, помимо прочего, в российской военной операции в Сирии. В 2015 году расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) установили обстоятельства гибели российского военнослужащего Федора Журавлева, которого связывали с «Сенежем». По данным расследователей, он погиб во время боевых действий в Сирии, хотя его родственники утверждали, что смерть наступила во время контртеррористической операции в Дагестане. CIT также установила, что в Солнечногорске располагаются две связанные с центром воинские части — 92154 и 43292.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину бойцы «Сенежа» участвовали в операциях в приграничных районах. В июле 2024 года группа российских спецназовцев из этого подразделения попала в засаду в Черниговской области, недалеко от села Мхи, рассказывал украинский журналист Юрий Бутусов.
«Сенеж» связывают и с подготовкой диверсий. В декабре 2024 года Совет Евросоюза ввел санкции против офицера ГРУ Юрия Сизова, прямо указав, что он служит в войсковой части 92154. Как утверждается, Сизов руководил подготовкой диверсий в Украине, в том числе в Киевской и Львовской областях, передавал указания завербованным агентам и записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства. В январе 2025 года британский Королевский объединенный институт оборонных исследований назвал «Сенеж» одним из подразделений, чьи специалисты могут привлекаться к сложным диверсионным операциям в Европе.
Летом The Insider рассказывал о связях сотрудников российского посольства в Австрии со спецслужбами. В частности, военный атташе Алексей Фокин был зарегистрирован на территории Центра специального назначения «Сенеж».
Согласно открытым базам данных, Антон Линквист занимает третье место в опубликованном перечне крупнейших поставщиков войсковой части 92154.
Преследование за пожертвования ФБК
ФБК внесли в список «экстремистских» организаций в РФ в 2021 году. После этого российские власти начали возбуждать уголовные дела против людей, перечислявших фонду пожертвования. Обвинение в финансировании экстремистской деятельности предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Как подсчитал The Insider на основании опубликованной статистики правозащитников и судебных решений, к октябрю 2026 года в России по делам о пожертвованиях ФБК осудили не менее 219 человек. Среди них 60-летняя сторонница «Яблока» Елена Перепелица, которую приговорили к четырем годам колонии за переводы на общую сумму 3500 рублей.
ФСБ также начала преследовать и участников благотворительного марафона «Ты не один», который независимые СМИ проводили в 2023 году для сбора средств политзаключенным. Следствие приравнивает такие пожертвования к финансированию ФБК, хотя организаторы утверждают, что деньги направлялись на помощь заключенным и их семьям.