Войсковая часть 92154 — это 322-й Центр специального назначения «Сенеж», одно из наиболее закрытых подразделений российской военной разведки. Он расположен в подмосковном Солнечногорске и ведет свою историю с 1999 года. Первоначально центр был связан со спецназом ГРУ, а впоследствии стал одной из основ российских Сил специальных операций (ССО).

Военнослужащие центра участвовали, помимо прочего, в российской военной операции в Сирии. В 2015 году расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) установили обстоятельства гибели российского военнослужащего Федора Журавлева, которого связывали с «Сенежем». По данным расследователей, он погиб во время боевых действий в Сирии, хотя его родственники утверждали, что смерть наступила во время контртеррористической операции в Дагестане. CIT также установила, что в Солнечногорске располагаются две связанные с центром воинские части — 92154 и 43292.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину бойцы «Сенежа» участвовали в операциях в приграничных районах. В июле 2024 года группа российских спецназовцев из этого подразделения попала в засаду в Черниговской области, недалеко от села Мхи, рассказывал украинский журналист Юрий Бутусов.

«Сенеж» связывают и с подготовкой диверсий. В декабре 2024 года Совет Евросоюза ввел санкции против офицера ГРУ Юрия Сизова, прямо указав, что он служит в войсковой части 92154. Как утверждается, Сизов руководил подготовкой диверсий в Украине, в том числе в Киевской и Львовской областях, передавал указания завербованным агентам и записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства. В январе 2025 года британский Королевский объединенный институт оборонных исследований назвал «Сенеж» одним из подразделений, чьи специалисты могут привлекаться к сложным диверсионным операциям в Европе.

Летом The Insider рассказывал о связях сотрудников российского посольства в Австрии со спецслужбами. В частности, военный атташе Алексей Фокин был зарегистрирован на территории Центра специального назначения «Сенеж».

Согласно открытым базам данных, Антон Линквист занимает третье место в опубликованном перечне крупнейших поставщиков войсковой части 92154.