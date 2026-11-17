Российский суд назначил штраф за пожертвование на марафон помощи политзаключенным «Ты не один», который прошел 12 июня 2023 года, обратил внимание проект «ОВД-Инфо». Следствие сочло рублевый перевод финансированием Фонда борьбы с коррупцией. Всего известно о двух уголовных делах. По данным правозащитников, ФСБ получила данные о 7,5 тысячи переводов на тот же кошелек в сервисе DonationAlerts. Сколько человек сделали эти переводы, неизвестно.

Оба фигуранта перевели деньги во время марафона. По данным «Медиазоны», в первом деле ФСБ получила от жертвователя признание, что он сознательно отправил деньги ФБК. Летом 2026 года суд назначил ему крупный штраф. По второму делу ожидается заочный процесс. Еще как минимум пятерых жертвователей в разных регионах проверяли летом и осенью 2026 года. Силовики осматривали квартиры, изымали технику и вызывали людей на опросы.

За перевод в три тысячи рублей грозит до восьми лет

Одному из фигурантов вменяют перевод трех тысяч рублей. В октябре 2025 года его задержали по дороге на работу, отвезли домой. Силовики изъяли у него технику. По словам мужчины, сотрудники ФСБ несколько раз предлагали признаться в пожертвовании фонду и обещали после этого отпустить домой. Он отказался и вскоре уехал из России. Дело возбудили в апреле 2026 года по статье о финансировании экстремистской деятельности, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Росфинмониторинг по запросу ФСБ установил, что деньги с карты мужчины ушли на кошелек internationalmedia в DonationAlerts. Сбербанк передал сведения о движении денег по его счетам, а расчетная организация «ВК Платежные решения» — таблицу поступлений на этот кошелек.

Чтобы связать сбор с ФБК, следствие изучило анонсы в каналах команды Навального, восстановило страницу марафона через веб-архив и заказало лингвистическое исследование. Специалист сослался на раздел о помощи политзаключенным на сайте ФБК, где фонд называл «Ты не один» совместным проектом с независимыми медиа. В качестве «подтверждения взглядов» подсудимого следствие привело сохраненные им посты Алексея и Юлии Навальных, подписки на «Медиазону» и «ОВД-Инфо», а также комментарии под трансляцией марафона. Сам мужчина говорит, что рассчитывал помочь правозащитникам, которые предоставляют политзаключенным адвокатов, и не финансировал ФБК.

Как деньги собирали и кому их перечислили

В начале марафона рублевые переводы принимал «Дождь» через DonatePay. В день эфира сервис отключил сбор после жалобы корреспондента RT Константина Придыбайло. Тогда Максим Кац предложил свой кошелек в DonationAlerts. «Медиазона» пишет, что ФСБ также запрашивала данные о переводах на кошелек «Дождя» в DonatePay. Получили ли силовики ответ, неизвестно.

Кац рассказал «ОВД-Инфо», что вывел деньги со своего кошелька на израильскую карту, а затем передал их «Дождю». По его словам, ФБК этими деньгами не распоряжался. Представительница марафона Ксения Фадеева подтвердила, что «Навальный Live» и «Популярная политика» транслировали эфир вместе с другими участниками, а сбор шел на помощь политзаключенным.

По отчету «Дождя», в 2023 году на марафоне собрали 39,4 млн рублей. По индивидуальным заявкам выплатили 31,4 млн рублей. Из них 10,2 млн пошли на передачи, пополнение счетов заключенных и свидания с родными, еще 9,7 млн — на судебные расходы. Правозащитным и антивоенным проектам перечислили 9,9 млн рублей. Итоговая сумма выплат превысила первоначальную сумму сбора из-за изменения курсов валют и криптовалют.

Та же компания передавала данные по другому уголовному делу

«ВК Платежные решения» работает по лицензии Банка России и обслуживает VK Pay. К моменту марафона VK уже продала группу компании MY.GAMES, в которую входил DonationAlerts. В декабре 2024 года MY.GAMES закрыла сделку по продаже DonationAlerts и Boosty структурам кипрского предпринимателя Павла Харанеки.

Та же расчетная организация передала силовикам данные о донатах через DonationAlerts по делу Андрея Хорошко, которого обвинили в участии в «Артподготовке» и финансировании терроризма. Среди сведений были IP-адрес и электронная почта отправителя. В апреле 2026 года суд приговорил Хорошко к 16 годам колонии. Ему вменили четыре перевода на общую сумму 2201 рубль 59 копеек и два сообщения основателю движения Вячеславу Мальцеву.

ФБК внесли в реестр «экстремистских» организаций в 2021 году. К октябрю 2026 года в России осудили как минимум 219 человек по делам о пожертвованиях фонду. «ОВД-Инфо» опубликовало инструкцию для тех, кто переводил деньги марафону с российских карт в июне 2023 года.