Сервис DonationAlerts, который используют стримеры для получения донатов, может передавать информацию о платежах российским силовым структурам. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на материалы уголовного дела, озвученные в суде.

25 марта 2-й Западный окружной военный суд начал рассматривать дело 39-летнего жителя Люберец Андрея Хорошко. По версии следствия, он четыре раза переводил деньги блогеру Вячеславу Мальцеву через DonationAlerts — общая сумма составила 2201 рубль 59 копеек. Платежи были совершены в период с сентября 2022 года по декабрь 2023-го.

Мальцев — основатель движения «Артподготовка», которое в России признано экстремистским и террористическим. Хорошко обвиняют в участии в террористической организации и ее финансировании. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы.

В ходе первого заседания стало известно, что в материалах дела есть справка Росфинмониторинга, где указаны переводы через DonationAlerts. Кроме того, небанковская кредитная организация «ВК Платёжные решения» передала правоохранительным органам диск с деталями всех донатов в адрес аккаунта Мальцева. В этих данных фигурируют IP-адрес и электронная почта отправителя, а сами транзакции совпадают по времени с операциями, зафиксированными в Сбербанке.

По данным «Медиазоны», случаи привлечения к ответственности за донаты через DonationAlerts уже были. Так, в феврале 2026 года жителя Сургута оштрафовали на 5 тысяч рублей за переводы в адрес «нежелательной» организации. В судебных документах приводились подробные сведения о платежах, сделанных в 2021–2023 годах.

При этом, как показал эксперимент журналистов, в банковской выписке пользователя отображается только перевод в адрес сервиса DonationAlerts, без указания конкретного получателя. Это может означать, что полная информация о донатах доступна не пользователям, а самому сервису и его платежным партнерам.

РНКО «ВК Платёжные решения» — лицензированная организация Банка России, связанная с сервисом VK Pay. О ее участии в обработке платежей DonationAlerts ранее публично не сообщалось. Сам сервис DonationAlerts в разные годы менял владельцев: с 2017 года он принадлежал Mail.ru Group, в 2022-м был продан инвестору Александру Чачаве, а в 2024 году вместе с дочерним проектом Boosty — кипрскому предпринимателю Павлу Харанеки. Сейчас, согласно информации на сайте, DonationAlerts управляется компанией Zaya Solutions Limited, зарегистрированной в Гонконге.