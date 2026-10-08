Стороннице «Яблока» дали рекордные для женщин четыре года за донаты ФБК. The Insider насчитал не менее 219 осужденных

Симоновский районный суд Москвы приговорил 60-летнюю сторонницу партии «Яблоко» Елену Перепелицу к четырем годам колонии общего режима за пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) на общую сумму 3500 рублей, пишет «Медиазона». Это самый строгий известный приговор среди женщин, получивших реальные сроки лишения свободы за пожертвования ФБК. Как подсчитал The Insider на основании опубликованной статистики правозащитников и судебных решений, с начала преследования жертвователей ФБК в России по таким делам осудили не менее 219 человек.

Перепелицу сочли виновной в финансировании «экстремистской» деятельности. Как утверждается, 5 августа 2021 года она оформила подписку на ежемесячные пожертвования ФБК, после чего со счета списали семь платежей по 500 рублей. Прокуратура требовала приговорить активистку к четырем с половиной годам колонии, а также конфисковать сумму переводов и смартфон, который следствие сочло орудием преступления.

Перепелица подтвердила факт пожертвований, однако отказалась признавать, что финансировала «экстремистскую» деятельность. Она объяснила, что состоит в «Яблоке» с 2017 года и не разделяет политических взглядов ФБК. На протяжении многих лет женщина занималась благотворительностью, помогала бездомным, людям с зависимостями и жертвам домашнего насилия, а после начала российского вторжения в Украину оказывала психологическую поддержку женам военнослужащих. Перепелица также попросила суд проявить сострадание к ее 85-летней матери, нуждающейся в уходе, и мужу, который после ареста остался с пожилой женщиной один.

Не менее 219 осужденных за пожертвования ФБК

The Insider сопоставил опубликованный 21 апреля подсчет «Медиазоны» с ежемесячными сводками информационно-аналитического центра «Сова» и новыми судебными решениями. По состоянию на 21 апреля журналистам «Медиазоны» было известно о 167 приговорах за пожертвования ФБК. Из них 114 закончились штрафами, 24 — условными сроками, пять — принудительными работами и еще 24 — реальными сроками лишения свободы, включая заочные.

По данным центра «Сова», в мае за финансирование ФБК осудили еще 13 человек, в июне — не менее 10, в июле — не менее семи, в августе — не менее восьми, а в сентябре — не менее 12. С учетом двух приговоров, вынесенных 7 и 8 октября, число известных осужденных достигло как минимум 219 человек, подсчитал The Insider.

Это минимальная оценка, а не полный реестр судебных решений. Организации используют несколько различающиеся критерии учета, а сведения о части уголовных дел не публикуются. В подсчет включены известные случаи вынесения приговоров по делам о финансировании ФБК, в том числе дела, в которых это обвинение предъявлялось наряду с другими.

Для сравнения, по данным правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», к 3 октября 2026 года было известно как минимум о 261 человеке, обвиняемом в финансировании ФБК. Однако в это число входят и люди, дела которых еще не завершились приговорами.

Четыре женщины получили реальные сроки

Перепелица стала четвертой женщиной, которую отправили в колонию за пожертвования ФБК. Первой была гражданка Украины Людмила Гончар, которой в июле 2025 года назначили три года колонии за перевод тысячи рублей. В сентябре 2026 года такой же срок получила сотрудница «Пятёрочки» Елена Албегова, также пожертвовавшая тысячу рублей.

Накануне приговора Перепелице, 7 октября, Гагаринский районный суд Москвы приговорил научную сотрудницу Института проблем экологии и эволюции РАН Софью Розенфельд к трем с половиной годам колонии за два перевода по тысяче рублей. По словам ученой, она оформила регулярное пожертвование еще до внесения ФБК в список «экстремистских» организаций, а последующие списания произошли автоматически, когда она находилась в экспедиции без связи.

Перепелице назначили самое суровое наказание среди четырех женщин, получивших реальные сроки по делам о пожертвованиях ФБК. Все четыре приговора вынесли московские суды.