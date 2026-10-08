Доктора биологических наук Софью Розенфельд приговорили к 3,5 года колонии за донаты ФБК на 2000 рублей

Гагаринский суд Москвы приговорил доктора биологических наук, старшую научную сотрудницу Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Софью Розенфельд к 3,5 года колонии за два пожертвования ФБК на общую сумму 2000 рублей. Об этом сообщила «Медиазона» из зала суда. До приговора 50-летняя ученая находилась на свободе — после оглашения решения ее взяли под стражу в зале суда.

Розенфельд признали виновной в финансировании «экстремистской» организации из-за двух переводов по тысяче рублей, сделанных в августе и сентябре 2021 года. Прокуратура требовала приговорить ее к 5 годам колонии. Сама ученая просила назначить ей наказание без реального лишения свободы, а ее адвокат — прекратить уголовное дело.

Розенфельд объясняла, что оформила регулярные пожертвования ФБК до признания организации «экстремистской», а во время двух последующих списаний находилась в длительной научной экспедиции без связи. По ее словам, узнав о новом статусе ФБК, она сразу отменила подписку. Защита представила суду ее письмо в фонд с просьбой прекратить ежемесячные платежи. Ученая признала, что подписалась на пожертвования, однако отрицала умысел на финансирование экстремизма и говорила, что поддерживала ФБК из-за его борьбы с коррупцией.

Софья Розенфельд специализируется на изучении гусеобразных птиц Арктики. Сейчас ИПЭЭ РАН указывает ее как доктора биологических наук и старшую научную сотрудницу Научно-информационного центра кольцевания птиц. Ее докторская диссертация посвящена структуре и численности популяций, миграционным путям и охране гусеобразных Северной Палеарктики.

Розенфельд также публично выступала против ослабления ограничений на уничтожение животных, занесенных в Красную книгу. В частности, в 2024 году она критиковала поправки, которые могли расширить основания для их отстрела, и предупреждала, что ими могут воспользоваться охотники под видом научных исследований.