Каждый шестой российский дипломат в Австрии связан или может быть связан со спецслужбами — данные RuPEP

Как минимум 20 из 117 сотрудников российских дипломатических представительств в Австрии связаны или могут быть связаны со СВР, ГРУ и ФСБ. Это следует из сведений базы публичных лиц RuPEP и актуального списка австрийского МИД, обратило внимание издание «Агентство».

Подсчет охватывает только официально опубликованный состав посольства и российских представительств при международных организациях. Административные и технические сотрудники в него не вошли. Часть выявленных связей подтверждается прежними местами службы или работы, другая основана на адресах регистрации, данных о родственниках и других косвенных признаках.

Из 48 сотрудников российского посольства признаки связей со спецслужбами обнаружились как минимум у восьми. Советник Евгений Амбросий зарегистрирован в ведомственном доме СВР на Вильнюсской улице в Москве. Атташе Александр Соболев получал доход в войсковой части 21247, которой соответствует Академия внешней разведки, а Александр Палоян — в войсковой части СВР 33949.

Первый секретарь Александр Головашкин, военный атташе Алексей Фокин и атташе Станислав Александриди связаны с адресами и подразделениями ГРУ. Александриди указывал своим адресом штаб-квартиру военной разведки на Хорошевском шоссе, а Фокин был зарегистрирован на территории Центра специального назначения «Сенеж». Атташе Дмитрий Крамарев в 2000-х годах работал в Научно-техническом центре «Атлас», который тогда находился в ведении ФСБ.

Амбросий и Головашкин уже фигурировали в расследовании The Insider о деятельности российских спецслужб в Австрии. Амбросий курировал венскую резидентуру СВР по линии политической разведки, а Головашкин до приезда в Вену служил в Московском разведывательном центре ГРУ. В марте 2024 года источник The Insider в МИД утверждал, что обоих внесли в список персон нон грата. В справочнике австрийского МИД, обновленном в августе 2026 года, они по-прежнему указаны среди сотрудников посольства, обнаружил The Insider.

Из 22 сотрудников российского представительства при ОБСЕ связи со спецслужбами обнаружились или предполагаются у семи. Советники Антон Моматюк и Виталий Козлов, первый секретарь Сергей Кильдяшов и второй секретарь Алексей Силантьев использовали адреса объектов, связанных с ГРУ и военным образованием. Еще трое сотрудников ранее работали в учреждениях Минобороны или указывали адреса Генштаба, военных академий и войсковых частей.

Среди 47 сотрудников российских представительств при других международных организациях признаки связей со спецслужбами обнаружились у пяти человек. Трое из них работают при МАГАТЭ. В частности, Сергей Березин был зарегистрирован на территории Центрального узла специальной связи ГРУ, а Григорий Кривенченко получал доход в войсковой части 52025 — арсенале ядерного оружия в Можайске. Еще двое дипломатов с возможными связями с военной разведкой представляют Россию при учреждениях ООН.

Вена остается одним из важнейших центров российской разведывательной деятельности в Европе. The Insider ранее рассказывал, что российские дипломатические объекты в городе превратились в крупнейшую платформу радиоэлектронной разведки Москвы на Западе. По оценке австрийской разведки, в Вене находятся около 500 сотрудников российских диппредставительств с учетом не включенного в публичные списки персонала, причем до трети из них могут заниматься шпионажем.

В мае 2026 года Австрия выслала трех российских дипломатов, обвинив их в разведывательной деятельности. Их имена власти страны не раскрыли.