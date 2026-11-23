Армия США решила воспользоваться чрезвычайными положениями законодательства и обойти постановление суда, предписывающее приостановить планы по подрыву в Айове нескольких тонн химических веществ, используемых при производстве взрывчатки. Об этом сообщает The Guardian. Жителям города Миддлтаун рекомендовали не выходить на улицу, а тем, чьи дома расположены ближе всего к заводу, — уехать. В зоне токсичного шлейфа могут оказаться тысячи людей.

Американские военные планировали устроить контролируемый подрыв химикатов на заводе по производству боеприпасов в Айове (Iowa Army Ammunition Plant) еще 20 ноября, однако суд удовлетворил иск экологов и постановил поставить на паузу армейские планы по подрыву. Тем не менее юристы, представляющие в суде армию США, заявили, что военные больше не собираются откладывать операцию и намерены провести подрыв не позднее вторника, 24 ноября. Они заявили:

«Для защиты своих сотрудников и жителей близлежащих населенных пунктов армия должна действовать незамедлительно. Защита здоровья людей и окружающей среды требует действий сейчас, а не дальнейших отсрочек».

Юристы правительства США настаивают, что военным не требуется разрешения суда для принятия экстренных мер при наличии угрозы, исходящей от взрывчатых материалов. Они утверждают, что вещества находятся в нестабильном состоянии, а с понижением температуры риск неконтролируемого взрыва возрастает.

Речь идет о подрыве 5 тонн азида свинца, который используется в детонаторах. Власти объясняют необходимость операции деградацией материала и его непригодностью к транспортировке для утилизации в другом месте. Военные отметили, что контейнеры с веществом расположены под слоем бетона, а во время взрыва их будут поливать водой, чтобы частицы свинца остались преимущественно на территории завода.

При этом в армии посоветовали жителям города Миддлтаун и ряда других населенных пунктов поблизости не выходить на улицу в течение нескольких часов, пока будут вестись работы по подрыву. Кроме того, тем, чьи дома расположены ближе к заводу, рекомендовали временно уехать, отметив, что взрывная волна может выбить окна. После того как все закончится, военные рекомендовали населению помыть машины и дома, чтобы смыть вредные частицы.

Экологические организации требуют пересмотреть чрезвычайное разрешение, выданное Агентством по охране окружающей среды США (EPA), и выражают сомнения, что власти рассмотрели все остальные способы утилизации химикатов.

Юрист организации Earthjustice Тьен Чау заявил:

«Похоже, армия больше озабочена поиском способа обойти судебную процедуру, чем выполнением требований общественности об обеспечении большей прозрачности, своевременном информировании затронутых населенных пунктов и значительно более надежной защите людей, имущества и окружающей среды от серьезного ущерба».

Экологи отмечают, что последствия взрыва могут затронуть не только около 400 жителей Миддлтауна, но и несколько тысяч человек в близлежащих районах.