Пентагон не знает, что стало с более чем 1 млн деталей для истребителей F-35 на сумму $85 млн. На инвентаризацию потратили $17 млн

Пентагон до сих пор не может отчитаться о более чем 1 млн запчастей для истребителей F-35 стоимостью свыше $85 млн, на потерю которых Счетная палата США (GAO) указывала еще в 2023 году. Об этом говорится в новом докладе ведомства, опубликованном 9 ноября. По данным аудиторов, на март 2026 года офис программы F-35 так и не выяснил судьбу этих деталей. Определить, входят ли они в число потерь, о которых сообщалось позже, там тоже не смогли.

Главной проблемой GAO называет систему учета Enterprise Logistics Management System. Она собирает данные из разных источников, не обновляется в реальном времени и не подключена напрямую к системам основных подрядчиков. Кроме того, на март в нее не внесли около 17 тысяч деталей стоимостью примерно $1,3 млрд, которые находились на ремонте или обслуживании. По словам чиновников, с учетом транспортировки и накладных расходов сумма может дойти до $2,5 млрд.

Всего Пентагону принадлежит около 26 млн деталей для F-35 общей стоимостью примерно $31 млрд. Они хранятся более чем на 700 объектах, 70% из них — государственные, остальные 30% находятся у подрядчиков. С 2020 года на инвентаризацию потратили не меньше $17 млн, однако проблем это не решило. В докладе говорится:

«Пока не будут налажены связи с системами подрядчиков и не появятся эффективные процедуры проверки данных, Пентагон не будет точно знать, где находятся детали F-35, сколько они стоят и сколько их».

В Пентагоне с рекомендациями GAO согласились. Представитель офиса программы рассказал Business Insider, что ведомство уже отслеживает и анализирует потери, а также готовит для ответственных за учет имущества отдельные процедуры и обучение. Аудиторы предупреждают, что из-за ненадежного учета трудно понять, какие детали нужны программе и в каком количестве.

В октябре Пентагон и Lockheed Martin договорились о рамочном соглашении на закупку не менее 850 истребителей F-35 в течение десяти лет. В обмен компания обязалась вложить в программу не меньше $7 млрд собственных средств. Соглашение еще должен одобрить и профинансировать Конгресс.

В сентябре стало известно, что власти Австралии ошибочно отправили партию деталей для американского истребителя F-35 в Китай вместо изначального пункта назначения в Штатах.