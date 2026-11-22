Кипр выслал двоих российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Об этом сначала сообщил телеканал ANT1, а затем подтвердило издание Politico. Имена и должности выдворенных сотрудников дипмиссии России на Кипре не сообщаются. Однако, как обратил внимание The Insider, в октябре в составе российской дипмиссии вместе с послом значились 36 дипломатов, а в ноябре — 34. Из списка, который публикует МИД Кипра, пропали два атташе — Никита Сергеев и Александр Шевцов.

Кипрские СМИ и Politico сообщили о высылке двоих российских дипломатов со ссылкой на источники. По словам местных чиновников, поговоривших с Politico, спецслужбы Кипра выявили сеть, участники которой пытались получить секретную информацию, касавшуюся безопасности республики и Евросоюза в целом. Кроме того, эта группа пыталась получить доступ к сведениям о технологиях, передача которых России запрещена санкциями ЕС.

Отмечается, что двух дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием, заставили покинуть Кипр на прошлой неделе. Подчеркивается, что эти сотрудники контактировали с гражданами Кипра, у которых был доступ к конфиденциальной информации.

Ни кипрские СМИ, ни Politico не называют ни имена высланных дипломатов, ни должности, которые они занимали в дипмиссии.

Однако, как обратил внимание The Insider, в дипломатическом справочнике с фамилиями и должностями сотрудников иностранных дипмиссий, который регулярно публикует МИД Кипра, в российском списке от ноября 2026 года не хватает двух фамилий. В октябре, согласно справочнику, в российской дипмиссии на Кипре числились 36 сотрудников, включая посла Мурата Зязикова, а уже в ноябре 2026 года — 34 сотрудника. Из перечня пропали два атташе (младший дипломатический ранг) — Никита Сергеев и Александр Шевцов.

Согласно метаданным PDF-файла, опубликованного МИД Кипра, дипломатический справочник за ноябрь 2026 года был создан и изменен 19 ноября.

Об Александре Шевцове известно мало. Зато Никита Сергеев иногда появлялся в публичном поле. Например, в мае 2022 года МГИМО устраивал с ним встречу для студентов-эллинистов 1 курса бакалавриата и 1 курса магистратуры. Тогда Сергеев прочитал студентом Факультета международных отношений лекцию: «Прохождение преддипломной практики в росзагранучреждениях МИД РФ на примере посольства Российской Федерации в Республике Кипр».