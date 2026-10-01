Россия высылает сотрудников венгерского посольства в ответ на высылку своих дипломатов из Венгрии

Венгерских дипломатов высылают из Москвы и Санкт-Петербурга в ответ на такое же решение Будапешта, принятое в начале сентября. Об этом сообщил российский МИД.

О высылке сотрудников венгерских посольств объявили временному поверенному в делах Венгрии в четверг, 1 октября. Ему выразили решительный протест из-за «откровенно недружественной» высылки российских дипломатов из Венгрии, о которой стало известно в начале сентября.

В ответ Россию обязали покинуть сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств страны в Санкт-Петербурге и Казани. На это им отвели две недели.

8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила, что Будапешт принял решение выслать из страны сразу 10 российских дипломатов. Она объяснила это тем, что ряд сотрудников дипмиссии РФ «занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов».

Это был первый случай высылки российских дипломатов из Венгрии после начала полномасштабной войны в Украине. До этого последний раз Будапешт объявлял персоной нон грата дипломата из России в марте 2018 года. Тогда страна присоединилась к массовой высылке российских дипломатов из западных стран из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.