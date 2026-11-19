Перед ритуальным жертвоприношением дети в империи инков употребляли кокаин, алкоголь и аяуаску. К такому выводу пришли авторы токсикологического исследования мумий, опубликованного в журнале Antiquity, передает The New York Times. Работой руководила археолог Варшавского университета Дагмара Соха.

Ученые изучили образцы волос и ногтей восьми детей в возрасте от 6 до 14 лет. Их тела нашли на горных вершинах в Перу, Аргентине и Чили. Следы кокаина обнаружились у всех, причем у некоторых — в количествах, которые указывают на регулярное употребление в течение нескольких недель до смерти. Двое детей принимали кокаин вместе с алкоголем. У одного выявили гармин, характерный для галлюциногенного напитка аяуаска. Это одно из первых свидетельств его использования в таких обрядах.

Жертвоприношения детей, которые инки называли капакоча, были важной частью религиозной практики империи в XV–XVI веках. Об употреблении дурманящих веществ во время этих обрядов писали испанские хронисты, но свои сведения они получали из вторых рук. Соха отметила:

«Ни один европейский хронист не видел церемонию капакоча своими глазами».

Исследователи предполагают, что эти вещества успокаивали детей и защищали их от горной болезни во время восхождения, а также служили частью духовной подготовки к ритуалу. Некоторые вещества получали из растений, которые росли далеко от мест жертвоприношений. По мнению ученых, это говорит о том, что жрецы хорошо знали, что именно им необходимо и где в империи можно это достать. Теперь авторы хотят изучить образцы других мумий.

Ранее археологи Кильского университета и Словацкой академии наук пришли к выводу, что массовое захоронение почти 80 обезглавленных тел возрастом около 7000 лет в словацком поселении Врабле — след повторявшегося ритуала, а не резни. Среди возможных объяснений исследователи назвали в том числе человеческое жертвоприношение.