Археологи выяснили, что первые цари майя использовали календарь для обоснования своей власти

Первые цари майя использовали сложный календарь как инструмент легитимации власти, вписывая в него свое восшествие на престол и ритуалы — как в священный отсчет эпох. Таким образом правитель делал собственную биографию частью космического порядка и отделял царский дом от остального общества. К такому выводу пришла международная команда археологов во главе с Кэнитиро Цукамото из Калифорнийского университета в Риверсайде, изучившая каменные стелы города Эль-Пальмар на юго-востоке мексиканского штата Кампече. Исследование опубликовано в журнале Ancient Mesoamerica.

Ключевой находкой стала стела 46, на которой обнаружена древнейшая на сегодня запись «длинного счета», самого сложного календаря майя. Дата соответствует 180 году нашей эры, что на 112 лет раньше прежнего рекордсмена, стелы 29 из Тикала. В отличие от других ранних монументов, здесь календарные записи впервые соединены с событиями из жизни правителя. Надпись сообщает, что царь Ахав К'аль Убаах взошел на трон в 131 году, а спустя 49 лет повелел установить стелу и провел ритуал.

Прочитать сильно стертые надписи удалось благодаря сочетанию фотограмметрии и 3D-сканера высокого разрешения. Местный известняк мягкий и крошится, поэтому десятилетиями стелы Эль-Пальмара считались нечитаемыми. Цифровые модели позволили разглядеть цифры календаря и глагольные знаки, описывающие «принятие» символа власти — головы божества, которую царь держит в руках на барельефе.

Еще две стелы дополнили картину. На стеле 45 записано воцарение правителя по имени Ц'у Чак Ахк в 342 году, а стела 20, установленная в V–VI веках, называет своего героя «семнадцатым преемником» в царской династии. Если отсчитать назад шестнадцать правлений по средней длительности царствования майя, около 22,5 года, начало династии попадает на 102–154 годы — это совпадает с датой воцарения Ахав К'аль Убааха со стелы 46. То есть он был либо основателем царства, либо одним из первых его правителей, а сама династия просуществовала более 700 лет, до конца IX века.

Царство Эль-Пальмар возникло в смутное время. В конце доклассического периода рухнули крупнейшие державы региона, включая Эль-Мирадор с его гигантскими пирамидами, заброшенными к 150 году. Как отмечают исследователи, на руинах старого порядка новые амбициозные династии хватались за любые способы закрепить легитимность, и календарь с публичными ритуалами оказался одним из самых действенных. Каменные монументы с датами и театрализованные церемонии, которые цари из поколения в поколение устраивали перед подданными на площадях, стали, по выражению археологов, определяющим механизмом режима Эль-Пальмара.

Преемственность власти подчеркивалась и через образы. На всех трех стелах, разделенных веками, повторяется один и тот же персонаж — Ягуарный бог подземного мира, покровитель царского рода. В 180 году царь держит его отрубленную голову в руках, в 342-м лик божества появляется из змеиной пасти на конце церемониального жезла — двуглавой перекладины, которую цари держали на руках как символ власти, — а в 721 году правитель Упакаль К'инич уже сам надевает маску бога. Так одна и та же династия на протяжении полутысячелетия предъявляла подданным неизменный набор символов — календарь, бога-покровителя и ритуал, доказывая, что ее право на власть старо как мир.