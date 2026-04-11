Жители королевства Силла, существовавшего до VII века на территории современной Кореи, практиковали родственные браки и жертвоприношения

Ученые из Южной Кореи и Германии секвенировали геном останков 78 человек, обнаруженных в погребальном комплексе Имдан-Джоён на юго-востоке Кореи. Там захоронены жители королевства Силла — одного из трех, располагавшихся на территории Корейского полуострова и северо-восточной части современного Китая в 57 г. до н. э. — 668 г. н. э. (так называемый период Трех Королевств). В отличие от двух других — Когурё и Пэкчжэ — в королевстве Силла, как показывает генетический анализ останков, практиковались браки между кровными родственниками, а также убийство и захоронение вместе с умершим главой семьи его родственников и слуг (этот обычай известен как сунчжан). Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Четыре человека, геном которых смогли расшифровать, были рождены от брака между родственниками, но точную степень родства их родителей установить не удалось. Двое из них были в числе тех, кого убили и похоронили вместе с главой семьи, и приходились друг другу отцом и дочерью, что указывает на то, что близкородственные браки существовали в нескольких поколениях. Еще одни останки принадлежали человеку, чьи родители были двоюродными братом и сестрой. Близкородственные браки заключались не только в среде элиты, но и среди захороненных вместе с ней представителей обслуги или вассалов. Исследователи полагают, что это указывает на то, что в королевстве Силла практиковалось жесткое сословное разделение — люди могли создавать семьи только внутри своего социального класса. Также ученые обнаружили родственные связи между людьми нескольких поколений, захороненных в рамках обычая сунчжан вместе с главами семей, что указывает на передачу их социального статуса по наследству.

Погребальный комплекс Имдан-Джоён включает гробницы, датируемые IV–VI вв. Предположительно, там захоронены представители правящей элиты. Раскопки на этой территории ведутся с 1982 года. На данный момент изучены 1600 захоронений, из них извлечены 25 тысяч погребальных предметов и останки 259 человек.