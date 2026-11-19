Илон Маск заявил, что чувствует себя «довольно глупо», потому что потратил почти $500 млн на поддержку республиканцев на промежуточных выборах в США. Об этом миллиардер сказал в среду на саммите DealBook, пишет Financial Times. Издание напоминает, что Маск когда-то называл себя «первым другом» Дональда Трампа и возглавлял «Департамент государственной эффективности» (DOGE). Теперь он отрицает, что входит в движение президента MAGA.

Маск сказал:

«Республиканцы, очевидно, потерпели на этих выборах разгромное поражение. Я чувствую себя довольно глупо, ведь потратил столько денег и мало что получил взамен».

Он также добавил:

«Это определенно показывает, что американские выборы — не только про деньги. Если бы я мог отмотать время назад, я бы потратил меньше».

По его словам, если MAGA означает «слепую приверженность» курсу Республиканской партии, то у него такой нет.

Перед ноябрьскими выборами Маск, по данным FT, вложил в избирательные кампании по всей стране более $470 млн. Республиканцы в итоге потеряли контроль над Палатой представителей, Сенатом и властью в ряде штатов. Демократы обещают заставить руководителей компаний Кремниевой долины дать показания под присягой о госконтрактах. Ожидается, что из-за работы в DOGE одной из мишеней станет Маск.

Самые чувствительные неудачи Маск потерпел в Техасе, где он перерегистрировал SpaceX и Tesla, которые раньше базировались в Калифорнии. Губернатором штата впервые за 36 лет стала демократка Джина Инохоса. Она пообещала расследовать дела Маска с ее предшественником и проверить планы бизнесмена построить новые стартовые комплексы и дата-центры для ИИ. Кроме того, демократ Джеймс Таларико обошел Кена Пэкстона на выборах в Сенат. Так демократы впервые более чем за 30 лет выиграли в Техасе сенатскую гонку.

Ранее Associated Press подсчитало, что Маск потратил не менее $445 млн, чтобы помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом.