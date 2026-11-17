Соцсеть Twitter (X) Илона Маска приостановила использование для обучения ИИ так называемых данных третьих лиц, которые собирал ее ИИ-агент Grok Bot. Этого добилась Комиссия по защите данных Ирландии (DPC), рассказал Politico один из трех ее руководителей — Дейл Сандерленд. Grok Bot начал собирать такие данные для обучения моделей в конце октября.

По словам Сандерленда, в последние недели комиссия выражала «серьезную обеспокоенность» такой обработкой данных. Он сказал:

«Мы попросили их приостановить обработку, и сегодня они подтвердили нам, что сделали это».

Данные третьих лиц — это персональные сведения о человеке, которыми обмениваются двое других. Например, это отпускные фотографии, отправленные другу, у которого стоит ИИ-агент. Сюда же относится информация, которую агент сам собирает в интернете. Politico называет случай Twitter (X) показательным, поскольку регуляторы переключаются с данных, которыми люди делятся о себе, на сведения, которые ИИ-агенты собирают о других.

Сандерленд добавил, что комиссия ведет переговоры еще с одной технологической компанией, которая собирается обучать модели на данных ИИ-агентов. Ее название он не раскрыл, поскольку эта фирма пока не начала обработку данных. Отмечается, что DPC считается самым влиятельным регулятором в Европе, ведь она следит за соблюдением европейских правил защиты данных компаниями, у которых есть региональные штаб-квартиры в Ирландии. Среди них Apple, Google, Meta, X и OpenAI.

В январе британский медиарегулятор Ofcom начал расследование против Twitter (X). Ofcom хотел выяснить, нарушает ли Grok британский закон о защите пользователей от незаконного контента. Расследование началось после сообщений, что с помощью чат-бота создавали и распространяли сексуализированные изображения людей, в том числе детей.