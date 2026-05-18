xAI попросила у своих сотрудников налоговые декларации для обучения Grok за вознаграждение в $420. Спустя два месяца его так и не выплатили

Компания xAI бизнесмена Илона Маска в начале этого года предложила своим сотрудникам поделиться своими налоговыми декларациями для обучения чат-бота Grok, пообещав денежное вознаграждение в размере 420 долларов. Спустя почти два месяца эти деньги так и не были выплачены, узнало агентство Bloomberg.

xAI хотела улучшить возможности чат-бота для анализа финансовых документов. Согласно внутренним перепискам в компании, в xAI знали, что пользователи обращаются в конкурирующим чат-ботам Claude от Anthropic и ChatGPT от OpenAI для анализа бухгалтерской отчетности. Там решили побороться за долю на этом рынке в преддверии крайнего срока для подачи налоговых деклараций в Штатах — 15 апреля.

В марте менеджеры компании предложили сотрудникам добровольно поделиться своими заполненными налоговыми декларациями, а также подтверждающими документами и материалами за текущий или предыдущий годы. Взамен им пообещали ранний доступ к X Money — платежной системе, которую планируется интегрировать в Twitter (X) —, а также денежное вознаграждение в размере 420 долларов.

Чуть позже призыв предоставить свои данные расширили — теперь компания предлагала поделиться налоговыми декларациями и родственников и друзей сотрудников. Им тоже обещали выплаты.

Однако, спустя два месяца участники этой программы так и не получили свое вознаграждение. По словам источников Bloomberg, некоторым сотрудникам, которые интересовались судьбой выплат, сообщили, что руководитель программы больше в компании не работает.

В компании на официальный запрос агентства не ответили.

Bloomberg называет это невыполненное обещание «еще одним ударом» по моральному духу внутри компании. С начала года xAI уже пережила реорганизацию из-за слияния со SpaceX, а также волну увольнений из-за того, что Илон Маск был недоволен провалом разработки ИИ-инструментов для кодинга.