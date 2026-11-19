Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, привлекла рекордные $81 млрд в ходе первичного размещения акций, сообщает Би-би-си. Бумаги продали по $83, хотя ранее компания заявляла диапазон $70–78. Торги стартуют в четверг, 19 ноября, в Нью-Йорке, и при таком размещении компанию оценивают примерно в $1,5 трлн. Anthropic стала первой компанией, которая занимается исключительно ИИ и при этом вышла на биржу.

Спрос оказался таким высоким, что компания продала больше акций, чем планировала. Один из ранних инвесторов сказал, что заявок было в десять раз больше, чем бумаг в продаже. Кроме того, Anthropic получит $26 млрд от группы технологических компаний, среди которых Google, Microsoft и Nvidia. Еще до $12 млрд компания может выручить за счет дополнительного выпуска акций на случай повышенного спроса.

По данным проспекта эмиссии, выручка Anthropic за девять месяцев до сентября составила $33 млрд, а чистый убыток за тот же период достиг $104 млрд. С оценкой в $1,5 трлн компания стоит дороже Walmart и Samsung и почти столько же, сколько Tesla и Meta. Семеро основателей, создавших Anthropic в 2021 году, сразу станут мультимиллиардерами.

Отмечается, что размещение проходит на фоне падения технологических акций после промежуточных выборов в США. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, и от них ждут более жесткого регулирования ИИ. Глава отдела стратегии инвестиционной компании Empower Марта Нортон объяснила, что Anthropic вышла на биржу, потому что ей нужны деньги. Она сказала:

«ИИ требует больших финансовых затрат. Публичные рынки чуть сильнее открывают денежный кран, поэтому время пришло».

В конце октября Anthropic публично подала документы для IPO на американской бирже под тикером ANT. В проспекте говорилось, что за первое полугодие 2026 года ее выручка составила $16,3 млрд, а чистый убыток составил $80 млрд. Компания выходит на биржу в разгар конфликта с администрацией Трампа. Власти признали Anthropic риском для цепочек поставок, из-за чего военные фактически не могут с ней работать.