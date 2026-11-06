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Anthropic запустила в Claude сервис Personal Finance для анализа банковских счетов и трат пользователей

The Insider
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Компания Anthropic представила функцию Personal Finance, которая позволяет подключить к ИИ-ассистенту Claude банковские счета и карты и задавать вопросы о своих деньгах. Бета-версия начала выходить на этой неделе для подписчиков тарифов Pro, Max и Ultra в США. Доступ к счетам предоставляется только на чтение — переводить, распоряжаться или инвестировать средства Claude не может.

Claude суммирует расходы по всем подключенным счетам, раскладывает их по категориям и сравнивает с прошлыми месяцами. Ассистент может подсчитать, сколько денег останется до зарплаты с учетом предстоящих платежей, а также найти двойные списания, неожиданные комиссии или постепенно растущие счета. Кроме того, он объясняет финансовые термины и строит по запросу графики трат, календарь платежей и дашборды.

Счета подключаются через сервис Plaid. Пользователь сам входит в банк и одобряет доступ, поэтому Claude не видит его пароль. Ассистенту доступны название банка, тип счета и последние четыре цифры номера, балансы, кредитные лимиты и транзакции за срок до двух лет. Переписка в разделе Personal Finance не используется для обучения моделей, а счет можно отвязать в любой момент.

В Anthropic подчеркнули, что функция не предназначена для инвестиционных советов, а в ответах возможны ошибки, поэтому важные цифры рекомендуется сверять с банком. Компания отметила, что не размещает рекламу и не предлагает собственных кредитов, карт или сберегательных счетов. Сейчас Anthropic изучает возможность подключить к работе Claude лицензированных финансовых консультантов и регулируемые компании и приглашает к сотрудничеству банки и управляющих активами.

В мае Anthropic выпустила десять ИИ-агентов для финансового сектора. Они способны готовить презентации для встреч с клиентами, проверять финансовую отчетность и сопровождать проверки на соответствие регуляторным требованиям.

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Публикация:«Anthropic запустила в Claude сервис Personal Finance для анализа банковских счетов и трат пользователей»

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