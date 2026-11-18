Четыре ведущих ИИ-чат-бота выдали информацию, которая могла помочь спланировать теракт. Это выяснилось при проверке, которую провела Счетная палата США (GAO), сообщает The Washington Post. В одном случае нейросеть сгенерировала изображение парковки и подсказала, где лучше оставить заминированный автомобиль.

Контрольное ведомство Конгресса тестировало чат-боты OpenAI, Anthropic, SpaceXAI и Google. Сначала встроенная защита не давала аудиторам получить нужные ответы, но в итоге, по их словам, ограничения удалось обойти. Проверки проходили весной.

Компании ответили GAO, что тестировались старые версии их систем, а за прошедшие месяцы защиту усилили. Доклад подготовили по запросу сенатора-демократа от Нью-Гэмпшира Мэгги Хассан, которая должна в новом созыве возглавить сенатский комитет по внутренней безопасности. Она пообещала сделать приоритетом законопроект по этой проблеме, когда в январе контроль над Сенатом перейдет к демократам.

В заявлении Хассан говорится:

«Террорист может зайти на ИИ-платформу и меньше чем за 12 часов получить конкретный план смертоносной атаки. Новый доклад ясно показывает, что угроза ИИ для общественной безопасности больше не теоретическая».

В апреле генпрокуратура Флориды возбудила уголовное дело против OpenAI. Поводом стала переписка ChatGPT с подозреваемым в стрельбе в Университете штата Флорида. По словам генпрокурора штата Джеймса Утмейера, чат-бот консультировал стрелка по вопросам подготовки к нападению, в том числе по выбору боеприпасов. Во время атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения.