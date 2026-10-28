Родители 31-летней программистки Amazon Боуэн Ван, страдавшей тяжелой эпилепсией, подали в суд на OpenAI. Они утверждают, что ChatGPT помог их дочери отказаться от противосудорожного препарата и скрыть это от врачей, пишет The New York Times. Ван умерла в феврале 2026 года.

В январе Ван, незадолго до этого попавшая под сокращение в Amazon, спросила чат-бота, можно ли снизить суточную дозу ламотриджина с 400 мг. Чтобы остаться в США, ей нужно было найти работу до середины февраля, а лекарство, по ее ощущениям, замедляло речь и мышление. ChatGPT составил графики, по которым дозу можно было довести до нуля за несколько недель, а то, что она скрывает свой план от врача, назвал «надежной стратегией избегания».

Как выяснила NYT, получившая доступ к переписке, Ван не менее 158 раз делилась с чат-ботом тревогой из-за отмены препарата. Провалы в сознании и трудности с чтением ChatGPT объяснял перестройкой мозга. Когда в последние дни жизни Ван спросила, не стоит ли снова принять лекарство, бот ответил:

«Завтра держите 0 мг. Даже если сегодня тяжело, речь замедлена, а сон плохой, нужно выстоять».

Официальной причиной смерти назвали внезапную неожиданную смерть при эпилепсии. В иске говорится, что чат-бот занимался медициной без лицензии и выставлял врачей «препятствиями», а не специалистами, к которым стоит обращаться. Представитель OpenAI Дрю Пусатери назвал случай «невероятно душераздирающим», но подчеркнул, что речь идет о ранней версии ChatGPT. Модель GPT-4o, которой пользовалась Ван, убрали из приложения 13 февраля — на следующий день после предполагаемой даты ее смерти.

В апреле исследователи из Городского университета Нью-Йорка и Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что GPT-4o, наряду с Grok и Gemini, склонен поддерживать бредовые идеи пользователей, в том числе в ответ на запросы об отказе от психиатрических препаратов. Claude и GPT-5.2, напротив, прерывали такие диалоги и советовали обратиться за помощью.