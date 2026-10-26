Разработчик Claude выходит на биржу с оценкой более 1,5 трлн долларов. За полгода Anthropic получила 80 млрд долларов убытков

Американская компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, публично подала документы для первичного размещения акций (IPO) на фондовом рынке США. Аналитики и инвесторы оценивают ее стоимость более чем в 1,5 трлн долларов, что может сделать размещение одним из крупнейших в американской истории.

Anthropic, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI во главе с Дарио Амодеи, планирует разместить акции под биржевым тикером ANT. Конфиденциальную заявку американским регуляторам компания направила еще в июне.

В документах Anthropic впервые раскрыла подробные финансовые показатели. Выручка компании выросла с 41 млн долларов в 2023 году до 386 млн в 2024-м и 4,585 млрд долларов в 2025 году. Только за первое полугодие 2026 года она достигла 16,286 млрд долларов. При этом чистый убыток за тот же период составил 80 млрд долларов.

К концу июня Anthropic привлекла в общей сложности 141,1 млрд долларов финансирования. Кроме того, компания накопила долговые обязательства на 6,2 млрд долларов, в том числе перед Amazon Web Services.

По состоянию на конец сентября у Anthropic было более 14 тысяч корпоративных клиентов. Около 250 из них приносили компании не менее 10 млн долларов выручки каждый. При этом четверть всей выручки обеспечивают всего пять крупнейших заказчиков, что сама Anthropic относит к существенным рискам для бизнеса.

В проспекте эмиссии компания посвятила более 90 страниц потенциальным угрозам, включая финансовую нестабильность, злоупотребление искусственным интеллектом и возможность потери контроля над ИИ-системами. Anthropic признала, что ее наиболее продвинутые модели способны помогать злоумышленникам в разработке химического, биологического и других видов опасного оружия, а существующие механизмы защиты не гарантируют предотвращения таких сценариев.

Компания также раскрыла подробности кибератаки, зафиксированной в сентябре 2025 года. По ее оценке, хакерская группировка, связанная с китайскими властями, использовала инструмент Claude Code для попыток проникновения примерно в 30 организаций по всему миру, включая технологические компании, банки, химические предприятия и государственные учреждения. Anthropic считает эту операцию первой масштабной кибератакой, проведенной практически без участия человека.

Выход Anthropic на биржу происходит на фоне дискуссий о возможном пузыре на рынке искусственного интеллекта и конфликта компании с администрацией Дональда Трампа. Из-за разногласий относительно использования Claude в военных целях американские власти признали Anthropic риском для цепочек поставок, фактически запретив военным ведомствам заключать с ней контракты. Компания оспаривает это решение.