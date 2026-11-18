К 2035 году мусульман в мире станет больше, чем христиан, и ислам превратится в крупнейшую религию планеты. Такой прогноз дал американский исследовательский центр Pew Research Center в новом докладе, передает Associated Press. В нем оценивается, как с 2020 по 2070 год изменится численность основных религиозных групп.

Главная причина — рождаемость. В 2020–2025 годах на одну мусульманку в среднем приходилось 3,1 ребенка, на христианку — 2,5, на остальных женщин — 1,6. Для простого воспроизводства поколений нужно 2,1. Старший демограф центра Конрад Хакетт отметил, что «всё дело в детях». Смена веры, по его словам, влияет гораздо слабее.

В 2020 году в мире жили 2,27 млрд христиан и 2,02 млрд мусульман. По расчетам Pew, к 2035 году мусульман станет 2,57 млрд, а христиан — 2,52 млрд. К 2070 году мусульман будет больше 3,6 млрд, христиан — чуть меньше 3 млрд. За эти полвека население Земли вырастет на 29%, число мусульман — на 80%, христиан — на 30%.

Сейчас христиане составляют 62% населения США и, по прогнозу, они перестанут быть большинством к 2065 году, а в Канаде — уже к 2030-му. В обеих странах это происходит прежде всего из-за роста числа людей, которые не относят себя ни к одной религии. В Европе к 2070 году христиан станет на треть меньше — нынешние 505 млн сократятся до 324 млн, а доля мусульман вырастет с 6% до 13%.

В 2015 году исследователи Pew ожидали, что христиан и мусульман станет почти поровну к 2050 году, а мусульмане обгонят христиан к 2070-му. В 2010 году христиан в мире было около 2,2 млрд (31% населения), мусульман — 1,6 млрд (23%).