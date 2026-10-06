Из списков избирателей в Индии вычеркнули более 130 млн человек. Оппозиция обвиняет власти в лишении права голоса мусульман

Избирательная комиссия Индии в ходе масштабной ревизии списков избирателей исключила из них более 130 млн человек — больше, чем всё население такой страны, как Мексика, и немногим меньше, чем население России. Об этом пишет The New York Times. Подтвердить право голоса документами потребовали почти у миллиарда граждан. Комиссия, назначенная правительством Нарендры Моди, объясняет проверку очисткой списков от дубликатов и неточностей.

Алгоритмы пометили на удаление десятки миллионов человек из-за расхождений в данных. Более 20 млн записей вычеркнули как принадлежащие умершим, еще 90 млн — с пометкой «отсутствуют, переехали и прочие». Часть «умерших» теперь доказывают, что живы. Миллионы обжаловавших удаление не дождались решения и не смогли проголосовать на выборах этого года. По данным критиков, непропорционально пострадали мусульмане, которых в стране около 200 млн человек.

Правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) Моди впервые пришла к власти в штате Западная Бенгалия в мае, сразу после удаления из списков около 9 млн имен. По подсчетам оппозиции, число вычеркнутых превысило отрыв победителя в 82 из 207 округов, где выиграла БДП. Двое высокопоставленных функционеров партии на условиях анонимности сказали газете, что ревизия призвана закрепить электоральное преимущество БДП.

Бывший член избиркома Ашок Лаваса заявил:

«Похоже, главная цель — избавиться от людей под малейшим предлогом».

В БДП называют возмущение «раздутым оппозицией», которая сама раньше требовала чистки списков.

Протесты с требованием отставки главы избиркома Гьянеша Кумара идут в Индии с конца сентября. Они усилились после публикации Indian Express о том, что два других члена комиссии как минимум 14 раз за 10 месяцев выражали несогласие с решениями о ревизии. Против Кумара выступает и молодежная «Народная партия тараканов», чьи протесты в июле привели к отставке министра образования.