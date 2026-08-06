Индийские журналисты, освещающие молодежные протесты, пожаловались на угрозы и нападения. Активисты обвиняют СМИ в работе на правительство

Журналисты, освещавшие масштабные молодежные протесты, проходившие в Индии в июле, жалуются на угрозы и нападения, сообщает AFP. Активисты выходили на протесты в том числе с плакатами, обличающими СМИ, которые, по их мнению, связаны с правительством. Телеканалы при этом именовались «худшими врагами Индии».

Репортер англоязычного телеканала Times Now Дев Котак рассказал, что во время митинга в Нью-Дели его облили водой, затем последовали пощечины и пинки. «Я боялся за свою жизнь», — пожаловался журналист. Нападению подверглись трое его коллег с Times Now. На нескольких видеозаписях, верифицированных AFP, видно, как репортеров освистывают и как они спасаются бегством от толпы. Некоторые тележурналисты начали скрывать названия и логотипы своих организаций из соображений безопасности.

Как рассказали AFP протестующие, индийские новостные каналы клеймят любой протест как направленный против интересов Индии, и многие молодые люди предпочитают получать информацию из социальных сетей и независимых ресурсов. Атул Чаурасия, главный редактор цифровой платформы Newslaundry, отметил, что традиционные СМИ зависят от рекламных доходов, которые обеспечивает правительство.

Согласно индексу свободы прессы «Репортеров без границ» (RSF) за 2026 год, Индия занимает 157-е место из 180-ти. Рейтинг страны заметно ухудшился за последние десятилетия. Для сравнения, в 2006 году Индия была на 105-м месте.

Молодежные протесты, организованные онлайн-движением «Партия тараканов», летом охватили разные регионы Индии. Первоначально причиной волнений стал скандал вокруг сдачи экзамена NEET (National Eligibility cum Entrance Test) — единого теста, который необходим для поступления в медицинские учебные заведения Индии.

В мае этого года экзамен сдавали 2 млн человек, но из-за выявленной утечки заданий им пришлось проходить тест повторно. В Индии конкурсные экзамены — путь к субсидируемым местам в вузах и госслужбе для миллионов людей, при этом некоторые семьи платят десятки тысяч долларов за доступ к заданиям заранее, что стало прибыльным бизнесом для преступных группировок.